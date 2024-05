Saryne: Baronesa acumula fracassos e já tem vaga quase garantida na Fazenda

Baronesa acumula mais um fracasso ao ser eliminada de A Grande Conquista 2 (Record), afirma Chico Barney no Central Splash de hoje (17).

O apresentador lembrou que a mãe de MC Gui não obteve sucesso com suas participações em outros realities, como Power Couple, e na Fazenda 14 — da qual não passou nem da seletiva. "Sempre num fracasso retumbante", disse Chico.

Apesar de ser uma grande perda para o reality show, Baronesa tem vaga garantida em uma segunda tentativa de entrar para A Fazenda, diz o comentarista. "Ela realmente já conta com essa ida à Fazenda", concordou Bárbara Saryne.

O maior erro da jogadora nesse reality, que a fez ser eliminada, foi esquecer do próprio jogo, acrescenta Saryne. "Pesou o fato de ela ter dito que tinha certeza de que não seria eliminada e ter se colocado na Zona para defender o próprio Guipa", afirmou.

A "torcida fantasma" de Guipa também teve um peso relevante na votação. Saryne disse que conversou com um fã do jogador, que a revelou que existem grupos de futebol que fazem mutirão por ele. "As pessoas nem sabem que essa torcida existe. Fiquei surpresa", afirmou.

Chico Barney concorda, e diz que a Record não poderia se dar ao luxo de perder Guipa e suas rivalidades no reality. "Guipa tem esse perfil, e acho que Barona — é uma pena, de verdade —, também tem um perfil legal para reality show", defendeu.

Ju Nogueira chama Baronesa de fracassada; Hadad vence prova

No programa, Chico também comentou a entrevista feita por Ju Nogueira à Baronesa, que citou a "tríplice coroa da derrota". "Foi um jeito fofo da Ju Nogueira de chamar a baronesa de derrotada, fracassada. Esculhambou", opinou Chico.

O comentarista desejou sucesso à mãe de MC Gui, e também comentou sobre o novo "Dono da Mansão", Hadad, que venceu a prova de ontem (16).

Bárbara Saryne explica que a "liderança" de cada semana é compartilhada, e que a dupla precisa ser "muito bem escolhida". "O vencedor pode escolher alguém para ser dupla, só que precisa ser estratégico, porque um desses Donos vai para a Zona de Risco, e é uma votação da casa. Precisa escolher alguém que a casa vote, mas ao mesmo tempo é aluem com quem tem que tomar decisões junto", explicou.

