Lauana Prado canta com Nando Reis e Zé Neto & Cristiano em gravação de DVD

A cantora Lauana Prado gravou seu novo DVD "Lauana Prado Transcende" no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), e levou ao palco Nando Reis, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano como alguns de seus convidados.

O que aconteceu

Com pouco mais de 1 hora de atraso para o início, o show da cantora começou às 21h45 de quinta (16) e terminou quase 1h da manhã de sexta (17). O público encheu o Ginásio do Ibirapuera.

Usando chapéus de cowboy, os fãs mais assíduos da cantora seguiram ela em todas as músicas. A novidade ficou por conta da música "Saudade Burra", cantada com Simone Mendes.

Outros destaques também ficaram por conta da participação de Nando Reis, que cantou "Sim", e da entrada de Zé Neto & Cristiano. A dupla "Cristinas" também cantou em parte do show.

Em clima de descontração, a cantora chamou até os sobrinhos para subirem ao palco, mas só um deles subiu porque eles ficaram "envergonhados", segundo ela. "Eles estão envergonhados, gente", disse a cantora ao público. Ela brincou com o fato de conseguir reunir a família no show e até cantou parabéns para seu pai, o aniversariante do dia.

Ao encerrar a gravação, Lauana presenteou o público com algumas músicas extras e pediu até bebida para continuar o show. "A gravação acabou, mas o show continua", disse ela.

Lauana Prado, durante show no Ginásio do Ibirapuera, na quinta (16) Imagem: Divulgação

A cantora interpretou alguns clássicos do sertanejo, como "Temporal de Amor". A música mais cantada e pedida pelo público foi "Escrito nas Estrelas", que fez sucesso nas plataformas de streaming nos últimos meses.

