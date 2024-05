Miss Bumbum que fez contrato de namoro tem vídeo de sexo grupal com a irmã

A atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, chamou atenção ao detalhar seu contrato de namoro que inclui uma cláusula exigindo sexo cinco vezes por semana.

Ela acumula polêmicas

Ela e a irmã já protagonizaram vídeo de sexo grupal. "Já fizemos com outras cinco mulheres. Normalmente é melhor para nós, porque cenas com apenas mais uma pessoa ficam muito estáticas", contou Larissa em papo exclusivo com Splash, em agosto do ano passado. As duas não interagem nos vídeos, e desde 2020 já faturaram mais de R$ 1 milhão com conteúdos no OnlyFans.

As duas dizem que é difícil encontrar homens para as gravações. "Não sei o que acontece. Eles não estão funcionando na hora H. Rola uma pressão, não sei. [...] 90% dos homens brocham com a gente", explicou Rafaela, irmã de Larissa.

Larissa venceu o Miss Bumbum com um vestido feito de carne. "Dá até para fazer um churrasco depois. Eu me inspirei em Gaga como uma forma de protesto. O que adianta as meninas se dedicarem tanto se as pessoas olham a gente como um pedaço de carne? Quis trazer uma abordagem mais séria", disse.

Para se preparar para o concurso, fez "dieta de sexo" e perdeu ficante. A dieta consiste em praticar três horas de sexo intenso pelo menos três vezes por semana. "Antes era mais fácil manter a dieta porque tinha uma pessoa fixa, mas ela terminou comigo. Disse que estava ficando louca e o concurso estava subindo à cabeça", contou Larissa

Ela vende um perfume íntimo que promete ter o aroma de seu orgasmo. "A fragrância foi capturada no momento do meu clímax especialmente para vocês. Que tal ter esse tempinho comigo a qualquer hora do dia e bem na palma da sua mão?", afirmou Larissa no Instagram.

No início deste ano, foi flagrada fazendo sexo oral em público. Ela se defendeu no Instagram: "Gente, calma, primeiro que eu não fiz nada de errado. Quem viu o vídeo está vendo que isso é uma coisa super comum, tá bom? E, segundo, é Carnaval. Carnaval a gente vai para rua para quê? Para se divertir. Não precisa desse estresse todo".