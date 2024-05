Coppola constrói NY futurista com superelenco e disputa Cannes com gigantes

Francis Ford Coppola quebra o jejum de quase dez anos hoje (16) com a exibição de "Megalopolis" no Festival de Cannes, maior evento da cidade francesa.

No Plano Geral de ontem (15), Flavia Guerra, que acompanha o festival e assistirá ao filme, e Vitor Búrigo analisaram a produção. "Está muito bonito e criando uma ansiedade", diz o comentarista. "Ele é um dos nomes — não digo mais cotados para a Palma [de Ouro] — mais esperados para essa edição".

"Dizem que é o projeto da vida dele", acrescenta Flavia, referindo-se ao fato do diretor mencionar o filme há mais de 40 anos. "Ele diz que ele se inspirou na Roma antiga, em um embate entre o orador Cícero e seu rival. É um cenário de destruição e ele quer resconstruir uma cidade utópica"

Baseada no teaser do filme, Flavia diz que Coppola conseguiu captar um momento bastante atual de "reconstrução de cidades". "Vemos o Adam Driver olhando para uma Nova York meio futurística — a gente não entende ainda muito em que lugar está isso. Ele é um arquiteto que quer reconstruir Nova York após um grande desastre", diz.

"Essa questão das novas realidades; de desastres que acontecem e a gente tem que repensar, está na pauta do mundo e foi para o Coppola. Grandes artistas fazem isso: pegam o ar do tempo", acrescenta. "E temos discutido muito sobre como reconstruir cidades e vidas. O filme é uma grande história, mas parte disso também".

Vitor Búrigo destaca um ponto extra ao filme, que é o seu "superelenco", composto por Shia LaBeouf, Dustin Hoffman e Giancarlo Esposito — além do protagonista, Adam Driver.

Apesar de muito aguardado por fãs, o filme é mais um dentro de um mar de "gigantes" em competição pela Palma de Ouro. "Temos grandes nomes em competição: [David] Cronenberg, o grande Coppola, Yorgos Lanthimos, Jacques Audiard- do cinema raiz - e Paolo Sorrentino", explica Flavia. Também disputa o principal prêmio do festival o brasileiro Karim Ainouz, com "Motel Destino".

