Modelo faturou R$ 154 mil após exibir seios em portal que uniu NY e Dublin

Ava Louise, 25, em entrevista ao NY Post:

A modelo que exibiu os seios no portal que uniu Nova York, nos EUA, e Dublin, na Irlanda, faturou US$ 30 mil (Aproximadamente R$ 154 mil) no OnlyFans após o ato. "Nos últimos dois dias, ganhei US$ 30 mil com todo esse escândalo, então tem sido incrível"

Ela disse que mostrou os seios como reposta a uma pessoa da Irlanda que exibiu uma foto no celular das Torres Gêmeas do Wolrd Trade Center em chamas no 11 de setembro.

Ava tem 425 mil seguidores no Instagram e acha ainda que pode faturar US$ 100 mil (Cerca de R$ 512 mil) com a história.