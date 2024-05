Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal

Patrícia Poeta reencontrou uma prima nesta sexta-feira (17), enquanto apresentava o Encontro (Globo) direto da cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Apresentadora não conseguiu encontrar com os familiares antes do programa entrar no ar. "Eu cheguei na cidade ontem de noite. Dei uma olhada para ver a quantidade de água que ainda tinha. Eu ainda não consegui ver a minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Que bom que a família vem", disse Patrícia Poeta.

Uma prima da apresentadora, chamada Nete, caiu no choro. "Esse menino é estagiário da Apae. O sonho dele era te conhecer. Eu disse: 'Eu vou te levar'. Eu vou deixar tu trabalhar. Obrigada, viu."

Poeta levou cerca de 9 horas para chegar na cidade natal. "Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraças as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas."

Não esperava voltar para minha cidade nessas condições, mexe demais com a gente. Esperava para celebrar, mostrar as coisas boas, mas temos que estar unidos em momentos bons e ruins. Patrícia Poeta

São Jerônimo permanece em estado de calamidade, de acordo com a última atualização do governo do Rio Grande do Sul. A partir da análise de danos em cada município, de 397 cidades, 46 seguem no estágio mais alto de atenção.