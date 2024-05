Bruno Mars anuncia mais três shows no Brasil; cantor vai a Curitiba e BH

Bruno Mars anunciou três novas datas para sua turnê no Brasil. Ele vai se apresentar em Curitiba nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e em Belo Horizonte no dia 5 de novembro.

O artista também vai se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Algumas apresentações em São Paulo (8, 9, 12, e 13 de outubro) e no Rio (19 de outubro) já estão com ingressos esgotados.

No total, serão 14 apresentações:

4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro - São Paulo - MorumBIS

16, 19 e 20 de outubro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos

26 e 27 de outubro - Brasília - Mané Garrincha

31 de outubro e 1º de novembro - Curitiba - Estádio Major Couto Pereira

5 de novembro - Belo Horizonte - Estádio Mineirão.

Ingressos

As novas datas contam com pré-venda exclusiva para Clientes Santander no dia 21 de maio (terça-feira) nos horários abaixo:

São Paulo: a partir das 9h online (www.ticketmaster.com.br) e 11h na bilheteria oficial;

Rio de Janeiro: a partir das 11h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h na bilheteria oficial;

Curitiba e Belo Horizonte: a partir das 13h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h nas bilheterias oficiais.

*Esse texto está em atualização