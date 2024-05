Criticada por fala sobre RS, Eliane Cantanhêde já teve polêmica com Janja

Eliane Cantanhêde, 71, recebeu críticas nas redes sociais ao comentar as tragédias do Rio Grande do Sul. A jornalista comparou a situação dos gaúchos com suas joias roubadas.

Quem é Eliane Cantanhêde

Foi criticada após opinar que Janja, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estaria participando além do esperado no debate político. Com as declarações feitas no "Em Pauta" em 2022, colegas se posicionaram contra a jornalista, alegando que ela foi machista, misógina e infeliz em sua fala.

O presidente é o Lula. Tudo tem limite e há um incômodo com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Ela não é presidente do PT, ela não é líder política. Qual é o papel da primeira-dama?

Eliane Cantanhêde

Teve destaque ao cobrir assuntos importantes de política no Brasil. O fim da ditadura militar, as "Diretas Já", a implementação da Constituição de 1988 e os governos a partir da redemocratização foram alguns dos episódios que analisou.

Passou por diferentes veículos ao longo da carreira. Foi colunista da Folha de S.Paulo por 17 anos e, atualmente, é colunista do Estadão e exerce a função de comentarista no "Em Pauta", da GloboNews, na rádio Eldorado (SP) e na rádio Jornal (PE).

Recebeu prêmios e homenagens por seu trabalho. Integrou o ranking dos 50 mais admirados jornalistas brasileiros, do Jornalistas&Cia, em 2014 e 2015. No ano seguinte, recebeu o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico, foi eleita entre "As +Admiradas Jornalistas Brasileiras" e saiu vitoriosa como colunista de jornalismo impresso no Troféu Mulher Imprensa, em 2016 e 2017.

Começou no jornalismo antes mesmo de ter o diploma universitário. Formada pela Universidade de Brasília (UnB) em 1974, começou a atuar na área de carteira assinada dois anos antes.