Rei Charles já é mais rico que rainha Elizabeth, diz jornal; veja projeção

O rei Charles 3º já tem uma fortuna maior do que a que sua mãe, a rainha Elizabeth, tinha antes de morrer em 2022.

O que aconteceu

A fortuna do rei britânico em 2024 é de R$ 3,9 bilhões, fazendo do rei Charles a 258ª pessoa mais rica do Reino Unido. As informações são da lista do Sunday Times de 2024, que traz as 350 pessoas mais ricas do Reino Unido.

Comparado ao ano passado, a fortuna do monarca aumentou em cerca de R$ 61 milhões.

O rei já é mais rico do que sua mãe, a rainha Elizabeth. De acordo com a lista do Sunday Times de 2022, à época de sua morte, a rainha Elizabeth possuía um patrimônio de R$ 2,3 bilhões.

Segundo a People, um ex-assessor do rei contou que Charles se tornou mais econômico após o divórcio com Diana. O divórcio custou cerca de R$ 107 milhões.

"Ele tornou-se prudente em guardar algum dinheiro do Ducado depois daquilo", disse o ex-assessor. "Não estamos falando de grandes somas aqui - várias dezenas de milhões, nada mais. Houve sugestões de que Camilla trouxe muito dinheiro para o relacionamento deles, mas isso não é correto."