Virada Cultural da Solidariedade na zona sul: veja programação de shows

O fim de semana promete! O maior evento cultural da cidade de São Paulo, a Virada Cultural da Solidariedade 2024 acontece nos dias 18 e 19 de maio. O público terá à disposição 12 arenas e 22 palcos espalhados em diversas regiões, além das atividades realizadas nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal da Cultura e de parceiros como o Sesc-SP.

Além de exposições, teatro e dança, o paulistano poderá acompanhar gratuitamente shows de Michel Teló, Pabllo Vittar, Maria Rita, Léo Santana, Xamã, Joelma e muito mais.



Parelheiros

Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100

Banda Mel

O grupo está de volta para redimensionar a sua importância, olhar para o futuro e fazer a multidão dançar, namorar e se emocionar com a força de clássicos como "Baianidade Nagô", "Prefixo de Verão" e "Crença e Fé".

data: 18/05

horário: 17:00

Planta e Raiz

Considerada uma das maiores bandas de reggae do país, a banda celebrou 25 anos de história e segue com shows emocionantes.

data: 18/05

horário: 19:00

O trapper paulista Veigh Imagem: Agência Preview

Veigh

Cantor e compositor do gênero trap foi a Londres para lançar a faixa do projeto Spotify Singles Movimento, que acumula mais de 13 milhões de streamings.

data: 18/05

horário: 21:00

Ocupação Mundo (Viradinha)

data:19/05

horário: 09:00

Duo Badulaque

O novo show "Decolar" é marcado pela interatividade e pelo clima divertido. As crianças são convidadas a refletir e questionar os temas das canções enquanto Julia e Daniel preparam figurinos, adereços e instrumentos inusitados para a próxima música.

data: 19/05

horário: 11:00

Eliezer de Tarsis

Filho de músicos, autodidata, atualmente toca 23 instrumentos e é uma das grandes revelações da música gospel.

data: 19/05

horário: 13:00

Kevin o Chris Imagem: João Maia / Divulgação

Kevin O Chris

O último álbum "Tamborzão Raíz" é a aposta do artista para resgatar o funk original e trazer para os dias de hoje o que foi influência no passado. Os beats eletrônicos se misturam com a voz inconfundível e melódica

data: 19/05

horário: 15:00

Raça Negra

Pioneiro do samba romântico, o grupo foi o primeiro a tocar em uma rádio FM. Músicas atemporais para todos os públicos.

data: 19/05

horário: 17:00

Raça Negra Imagem: André Porto/UOL

Arena Campo Limpo

R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30

Palco Campo Limpo

MC Lipi

MC Lipi tem parcerias com artistas como MC Nathan ZK, MC DN, MC Paulin da Capital e o cantor Hungria Hip Hop. Seu lançamento mais recente foi a faixa "Praiou" que, em 24 horas de lançamento, alcançou a marca de 500 mil visualizações no YouTube.

data: 18/05

horário: 17:00

Elba Ramalho Imagem: Fabio Braga/Folha Imagem

Elba Ramalho

A Rainha do Forró traz para a Virada Cultural uma coleção de sucessos imortalizados em sua voz como "De volta pro aconchego" e "Banho de cheiro"

data: 18/05

horário: 19:00

Marcelo Falcão

Ao longo de 25 anos, Marcelo Falcão foi vocalista do grupo O Rappa. Usando sua arte para questionar barreiras e dogmas, em 2021 divulgou o projeto autoral "Em Busca da Luz", com a proposta de trazer a poesia para a tecnologia imersiva, visando a inclusão social.

data: 18/05

horário: 21:00

O cantor Marcelo Falcão Imagem: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Trupe Trupé

A Trupe Trupé apresenta o show "Pé de Brasil", um espetáculo que tem a música como fio condutor, composto por dança, bonecos e brincadeiras, ao som de frevo, forró, maracatu e marchinhas.

data: 19/05

horário: 11:00

Manu Bahtidão

Pioneira do estilo tecnomelody, Manu apresenta sucessos como: "Quem perde é você", "Daqui pra sempre", "Torre Eiffel". Ela possui mais de 700 milhões de visualizações no YouTube e mais 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify

data: 19/05

horário: 15:00

Leonardo

O cantor celebra com Canto Bebo e Choro uma longa carreira marcada por sucessos que embalaram diversas gerações. A voz por trás de alguns dos maiores hits do sertanejo apresenta ao público um projeto que exalta a trajetória do artista fenômeno do gênero que mais cresce no Brasil.

data: 19/05

horário: 17:00

O cantor Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram/@leonardo

Palco Rio Diniz

Reinaldinho e Ily

Ex-vocalista do Terra Samba e um dos ícones do gênero,Reinaldinho recebe a conterrânea Illy, que traz um pouco do seu novo projeto Samba Djanira - um recorte do samba feito na Bahia.

data: 18/05

horário: 18:00

Thiago Carvalho

Aos 10 anos, o cantor herdou um violão da família. Daí em diante, o artista começou a comprar revistinhas de música na banca para aprender tocar o instrumento e se inspirou em grandes influências musicais.

data: 18/05

horário: 20:00

Território do Brincar

Diversos espaços temáticos, voltados ao público infantil, que traz em sua programação múltiplas intervenções artísticas.

data: 19/05

horário: 10:00

Catedral

A banda carioca Catedral é conhecida por abordar nas letras de suas canções uma mensagem cristã positiva e popular, somada a temas como amor e política.

data: 19/05

horário: 14:00

Arlindinho

Apesar de ser considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba, o filho de Arlindo Cruz já tem mais de 15 anos de carreira. Em 2024, apresenta seu novo trabalho "O Show Continua".

data: 19/05

horário: 16:00

Arena Capela do Socorro

Av. Atlântica, 2.450

Palco Capela do Socorro

Roberta Miranda

Ícone e pioneira do sertanejo feminino, Roberta Miranda promete um show com os grandes sucessos da carreira

data: 18/05

horário: 17:00

A Dama

data: 18/05

horário: 19:00

Michel Teló

Nos shows do astro não podem faltar os mega hits "Fugidinha" e "Ai se Eu te Pego", além de clássicos da época que era o líder do Grupo Tradição.

data: 18/05

horário: 21:00

Michel Teló Imagem: Reprodução/Instagram

Circo Spacial - Uma Parada Mágica

Malabares, bonecos, palhaços, bailarinas e mágicas são os elementos deste espetáculo.

data: 19/05

horário: 13:00

Latino

Os fãs esperam ansiosamente os hits "Festa no Ap", "Renata Ingrata" e "Dança Kuduro" para sacudir a Zona Sul

data: 19/05

horário: 15:00

Solange Almeida

Para comemorar 30 anos de carreira, a cantora apresenta os sucessos da carreira solo e da banda Aviões do Forró.

data: 19/05

horário: 17:00

Palco Guarapiranga

Billy SP

Billy SP ficou nacionalmente conhecido por fazer parte do Grupo Samprazer, mas desde 2019 vem mostrando ainda mais seu talento em carreira solo.

data: 18/05

horário: 18:00

Ilê Ayê

O Ilê Aiyê foi premiado diversas vezes como o melhor bloco afro do Carnaval baiano e, agora, o mais antigo e famoso bloco afro do Brasil tem a sua própria banda

data: 18/05

horário: 20:00

Circo Spacial - Uma Parada Mágica

Malabares, bonecos, palhaços, bailarinas e mágicas são os elementos deste espetáculo.

data: 19/05

horário: 10:00

Ton Carfi

Com uma voz única, Ton Carfi é um dos maiores expoentes do R&B e gospel do Brasil

data: 19/05

horário: 14:00

Teto & Wiu Imagem: Roberto Furtado/Agência Preview

Teto e WIU

Ícones do trap nacional, Teto e WIU solidificam o estilo no país com hits como "Flow Espacial", parceria com Matuê

data: 19/05

horário: 16:00

Arena Heliópolis

Av. Almirante Delamare, nº 509

Palco Heliópolis



Xanddy Harmonia

Em mais de 26 anos de carreira, o artista deixou o pagode registrado em inúmeras canções que viraram hits nacionais.

data: 18/05

horário: 17:00

Maneva Imagem: Divulgação/Nathalia

Maneva

Sucesso em todo o país, a banda paulista de reggae vem colhendo os bons frutos da carreira vitoriosa, que totaliza pouco mais de 16 anos.

data: 18/05

horário: 19:00

Júnior Vianna

Cearense de Icó, conhecido como "O Vaqueiro", percorre as estradas de todo o Brasil com seu repertório que conta com canções como "Mulher do Cabelão", "Doutorzinho" e "Agora Ficou Bom".

data: 18/05

horário: 21:00

Bob Zoom

Bob Zoom é uma formiguinha azul, divertida e curiosa, que veio para entreter e ensinar as crianças por meio de histórias.

data: 19/05

horário: 13:00

MC Daniel

O "falcão do funk" tem uma legião de seguidores. Só no Spotify, o artista tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais.

data: 19/05

horário: 15:00

MC Daniel Imagem: Nathalia/Divulgação

Silvanno Salles

Chamado popularmente de "cantor apaixonado" e de "rei do arrocha", traz em seus shows sucessos como "Locutor" e "Águas de Chuva".

data: 19/05

horário: 17:00

Palco Rio Ipiranga

Caio Costta

Caio Costta apresenta o seu forró de periferia tocado nas mais diversas comunidades da cidade de São Paulo

data: 18/05

horário: 18:00

Francy

A banda "Francy" consiste na junção de 5 músicos periféricos que pretendem levar o "forronejo" à apreciação de todos.

data: 18/05

horário: 20:00

Brincadeira de Todos os Tempos (Viradinha)

data: 19/05

horário: 10:00

Thalles Roberto

Misturando black music e soul, a música de Thalles comunica as verdades espirituais que ele experimentou pessoalmente. O cantor faz show de lançamento do seu terceiro disco.

data: 19/05

horário: 14:00

Kawe

Parceiro de Baco Exu do Blues, o trapper Kawe é um artista da Zona Leste de São Paulo que comunica sentimentos e romantismo com rimas poderosas e milhares de views nos streaming

data: 19/05

horário: 16:00

Arena M'Boi Mirim, Zona Sul

Av Luiz Gushiken, Chácara Santana, altura das ruas Humberto de Almeida e José Mármol

Palco M'Boi Mirim

MC Davi

Com um estilo único que mistura o funk ostentação com o trap, Mc Davi tem conquistado um público fiel e crescente. Suas letras falam sobre a vida nas periferias, a luta pela ascensão social e o amor.

data: 18/05

horário: 17:00

Paula Mattos

Autora de centenas de sucessos gravados por grandes nomes da música sertaneja, em 2015 iniciou sua carreira como cantora para dar sua própria personalidade às suas composições

data: 18/05

horário: 19:00

Sainha de Chita

O carnaval é a plataforma de conexão com as outras linguagens musicais e alegoria para construir um colorido universo infantil. Divertido à beça, o espetáculo tem números, encenações, brincadeiras e interações.

data: 19/05

horário: 13:00

Kemilly Santos

Em apenas um ano e meio de carreira, acapixaba Kemilly Santos já se apresentou em mais de 300 eventos nas mais variadas cidades do Brasil apresentando o seu som gospel

data: 19/05

horário: 15:00

Israel & Rodolfo

A dupla segue em lua de mel com os fãs: o mega hit "Batom de Cereja" ficou entre as 20 músicas mais tocadas no mundo e os seus videoclipes sertanejos têm 1.7 bilhão de visualizações

data: 19/05

horário: 17:00

Palco Piraporinha

Loubet

O cantor sertanejo de Mato Grosso do Sul celebra o agronegócio e a música sertaneja em seus shows

data: 18/05

horário: 18:00

Yasmin Santos

Yasmin é a responsável por sucessos como "Saudade Nível Hard", "Para, Pensa e Volta", "Então Vou Avisar" e "Saudade em Gotas". Ela é um dos grandes talentos da cena sertaneja.

data: 18/05

horário: 20:00

Ocupação Mundo Giras

data: 19/05

horário: 10:00

Daniela Araújo

Filha de artistas da música cristã brasileira, Daniela passou sua infância e adolescência em estúdios, gravações e shows.

data: 19/05

horário: 14:00

Doce Encontro

O grupo paulista formado por Eder Miguel, Tiago Alexandre, Cauê Neves e Thiagão celebram a história e a alegria do samba desde 2003

data: 19/05

horário: 16:00

Centro Cultural Santo Amaro

Av. João Dias, 822



Mar Aberto

"Mar aberto" reúne em um mesmo palco, sobre liderança de Renato Braz, Breno Ruiz, Mario Gil e Sandra Fidalgo com o melhor da MPB, por meio de uma homenagem às canções brasileiras No show também será possível ver o enlace com a música portuguesa por meio de uma releitura na interpretação de algumas letras.

data: 18/05

horário: 20:00



Kell Smith

A artista traz uma bagagem gigante de como levar o público a uma experiência diferente a cada show e em cada cidade ao qual se apresentam. Na Virada Cultural não será diferente; eles vão levar a cultura, descontração, animação e musicalidade a esse evento democrático com tantas diversidades, através dos maiores sucessos da carreira.

data: 19/05

horário: 15:00

Kell Smith Imagem: Reprodução Internet

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765

Entre Bolhas e Borboletas

Em 2015, enquanto assistia a um espetáculo na Broadway, Patricia Pantaleão Carrascosa ficou fascinada com esculturas de bolhas de sabão, o que despertou um interesse profundo em explorar essa arte. Sua incrível habilidade com as bolhas de sabão a levou a participar de programas de televisão de renome, como os de Silvio Santos, Eliana e Faustão.

data: 18/05

horário: 16:00

Os Céus e Suas Histórias

Espetáculo para bebês e crianças de até 5 anos, baseado na vida da astrônoma Annie Maunder, uma das primeiras mulheres cientistas de quem se tem notícia. Através de elementos da dança e jogo de luz e sombra cria-se uma atmosfera lúdica que conduz os pequenos espectadores por uma viagem interespacial.

data: 19/05

horário: 11:00

O Pai

Fulvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento, mas muito simpático e divertido. Com sua cabeça começando a falhar, sua filha vive um dilema: cuidar de seu pai, ou interná-lo em um asilo e ir curtir a vida com seu novo namorado. Um espetáculo muito divertido e ao mesmo tempo extremamente comovente.

data: 19/05

horário: 19:00



Casa de Cultura Hip Hop Sul

Rua Sant'Ana, 201



Mano Mike

Mano Mike se juntou com parceiros e fundaram a batalha do Paraisópolis - primeiro evento contínuo de rap na comunidade.

data: 18/05

horário: 16:30



Experimento Circo

O Experimento Circo, que faz parte do repertório do grupo, é um espetáculo baseado no formato do circo tradicional de rua.

data: 19/05

horário: 11:00

Casa de Cultura M' Boi Mirim

Av. Inácio Dias da Silva, s/nº - Piraporinha



FUN7

Do universitário ao corporativo, a banda engaja os fãs com composições alegres e refrões ideais para todos cantarem juntos.

data: 19/05

horário: 11:00