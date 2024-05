MC Binn questiona Lucas Buda sobre suposto affair: 'Minha prima?'

MC Binn questionou Lucas Buda, do BBB 24, sobre suposto affair com prima do cantor, Nina Capelly, nas redes sociais.

O que aconteceu

Após ver no Instagram a notícia sobre o suposto relacionamento entre os dois, ele comentou. "Lucas, está pegando minha prima, 'tiw'? Mano, e aí, Nina, que fita é essa aí? Oshi, entendi nada agora".

MC Binn questiona Lucas Buda sobre affair com prima do cantor Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda no Instagram, Nina compartilhou um vídeo com Lucas há uma semana e escreveu: "Ele merece toda glória".

O ex-BBB ainda respondeu. "Gratidão, Nina".