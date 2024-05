Documentário sobre Lula e mais: 6 filmes brasileiros que estarão em Cannes

Os brasileiros estarão em peso no Festival de Cannes deste ano, que acontece de 14 a 25 de maio na França e conta, ao todo, com seis representantes nacionais. Conheça os títulos:

"Motel Destino"

Destaque entre os brasileiros no festival, o cearense Karim Aïnouz concorre ao principal prêmio, a Palma de Ouro, com "Motel Destino". O filme é um thriller erótico que acompanha o romance entre um jovem periférico e uma mulher que vive um casamento abusivo.

Essa não é a primeira vez do diretor em Cannes, que concorreu ao mesmo prêmio no ano passado com "Firebrand", teve uma estreia mundial no festival com "O Abismo Prateado" em 2011, foi júri na competição de curtas-metragens em 2012 e venceu o prêmio "Un Certain Regard" em 2019, com "A Vida Invisível" — filme que também disputou vaga no Oscar.

"Amarela"

Junto a Karim, o diretor nipo-brasileiro André Hayato Saito disputa a Palma de Ouro com o curta-metragem "Amarela", que centra-se em uma adolescente também nipo-brasileira. Na história, que se passa em São Paulo, a garota acompanha a final da Copa de 1998 enquanto lida com questões de identidade, que tange o racismo, a xenofobia e o machismo.

"O Brasil costuma ir bem quando está com curtas", opinou Flávia Guerra no Plano Geral desta quinta-feira (2). "Ele tem mantido uma tradição de emplacar os curtas, e acho bacana, porque a seleção não traz curtas ultra-comuns na narrativa; são sempre mais diferentes, que trazem algo de novo ao formato, porque o curta é um lugar em que dá para experimentar mais".

"A Menina e o Pote"

Selecionado para a semana da crítica, o curta-metragem de Valentina Homem se passa em um mundo distópico, narrando a história de uma garota que quebra um pote de cerâmica, onde um segredo é guardado.

"A Queda do Céu"

O documentário baseado no livro homônimo do xamã Yanomami Davi Kopenawa e o antropólogo francês Bruce Albert foi selecionado para a quinzena de cineastas, feita em um outro cinema, afastado do complexo de Cannes. O longa é dirigido por Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha (filho de Glauber Rocha), que já disputou a Palma de Ouro pelo curta "Quimera" em 2004.

"Bye Bye Brasil"

Cacá Diegues também estará representado no festival, na Sessão Cannes Classics, com sua comédia de 1980. O filme acompanha três artistas ambulantes cruzando o Brasil com espetáculos voltados às populações humildes.

"[O Cannes Classics] São sessões clássicas e especiais", explica Flavia. "Por vezes, são pessoas muito aclamadas, mas em geral, são [filmes] de formação de repertório; grandes filmes da história que ganham sessão [...] E sempre lota".

"Baby"

Na semana da crítica, o diretor Marcelo Caetano (de "Corpo Elétrico") é quem marca presença com seu segundo filme, um drama que retrata a vida e romance de um jovem marginalizado em São Paulo, recém liberto de uma instituição carcerária para menores de idade. Assim como a quinzena dos cineastas, é uma mostra paralela e que acontece em outro cinema, separado do palácio de Cannes.

Extra: Documentário sobre Lula

Apesar de não ser brasileiro, o documentário trata de um famoso conterrâneo: Luiz Inácio Lula da Silva. Dirigido por Oliver Stone (de "Platoon"), o filme retoma a prisão de Lula e o seu retorno.

"Esse doc foi anunciado há muito tempo", lembra Vitor Búrigo. "Mas era um suspense sobre quando iria chegar. Agora, a gente foi surpreendido com esse documentário que será exibido em Cannes, fora de competição".

Segundo o comentarista, a relação entre o diretor e o presidente existe "há algum tempo". "Eles já se conversam há muito tempo e o Oliver Stone tem uma carreira consolidada nessa temática política", diz, lembrando que o diretor já retratou figuras políticas como Hugo Chávez e Fidel Castro.

