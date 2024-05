Madonna e equipe estão encantados com receptividade no Rio, diz produtor

Falta pouco para Madonna, 65, subir ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio, e cantar para mais de 1,5 milhão de pessoas.

Em terras cariocas desde segunda-feira (29), ela tem optado por permanecer no hotel, mas está encantada pela receptividade, assim como toda a equipe. É o que o diz o produtor Luiz Oscar Niemeyer, CEO da Bonus Track, nome responsável por trazer Madonna ao Brasil.

A equipe inteira está encantada com a receptividade e a grande festa que a cidade inteira preparou para receber a artista. Ela está ensaiando direto, mas alguns bailarinos da equipe foram a praia e para a Lapa.

Luiz Oscar Niemeyer a Splash

Ele revela também que as exigências feitas por Madonna durante a negociação foram ligadas a produção do show. "Como ter salas disponíveis no hotel para que ela pudesse ensaiar. Esse palco é o dobro do tamanho do palco original da turnê, então ela teve que fazer algumas adaptações. Tudo é muito grandioso."

Niemeyer pagou R$ 877,8 mil ao hotel só para reservar os espaços de ensaio e camarim. "Eu reservei um salão do Copacabana Palace só para ela ensaiar. Apesar de ser o último show da turnê, ela ainda está ensaiando. Para você ver como o negócio é profissional", afirma Niemeyer.

O tamanho do show é realmente um desafio, tanto que a produção espera o maior público da carreira de Madonna. O recorde de 130 mil pessoas em uma apresentação na França deve ser superado com tranquilidade. "Seus shows são, geralmente, em arenas ou estádios. Ela vai reunir aqui um número enorme de fãs, vindos de diversos países e cidades brasileiras, transformando a praia na maior pista de dança do mundo."

Luiz Oscar Niemeyer já trouxe grandes nomes da música internacional ao Brasil Imagem: Divulgação

Desafios

Por ser uma área aberta, Niemeyer reforça que foi preciso ter cuidado com as pessoas que circulam no entorno da montagem da grande estrutura. A preocupação com a segurança se estende a realização do show. "Estamos trabalhando com as equipes da prefeitura e do governo do estado, que tem larga experiência com a festa do Réveillon do Rio, que recebeu esse ano cerca de 3 milhões de pessoas e foi uma operação elogiada."

"A preocupação com as condições do tempo também existem", acrescenta ele. Não há previsão de chuva para a noite do show, mas fãs precisam tomar cuidado com as altas temperaturas que atingem a região.

Niemeyer, no entanto, já está acostumado a promover espetáculos grandiosos. Há 18 anos, ele desenvolveu show dos Rolling Stones na própria praia de Copacabana. De lá até hoje, muita coisa mudou, em especial, quando se fala de tecnologia, redes sociais e streaming. "Hoje não podemos pensar apenas no número de pessoas que estará na praia acompanhando o show, mas, sim, em quantas pessoas no mundo inteiro estarão acompanhando nas redes sociais, de amigos, influenciadores, dos próprios veículos de imprensa."

Sobre o show em si, os telões têm uma definição infinitamente superior hoje em dia, e a qualidade do som também. Teremos 16 torres de delay na frente do palco, mesmo que estiver próximo da rua Princesa Isabel vai ouvir perfeitamente o show.

Luiz Oscar Niemeyer a Splash

O show

Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

Apresentação no Brasil contará com participação de Pabllo Vittar e Anitta. 20 ritmistas mirins de escolas de samba do Rio também farão participação. Personalidades brasileiras serão homenageadas no telão.

O custo total do show que Madonna realiza hoje no Rio de Janeiro é de R$ 59,9 milhões. Somente cachê de Madonna para apresentação é de R$ 17,1 milhões, segundo documento enviado pela Bonus Track ao governo do estado e obtido por Splash.

Hospedada no Copacabana Palace, Madonna tem reclamado do calor e do barulho feito pelos fãs na calçada. Segundo apuração de Splash, ela pediu que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace para que moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, não a vissem, mas não adiantou. Quem mora na cobertura, consegue acompanhar a movimentação. "É que ela está se sentindo exposta", justificou um funcionário.