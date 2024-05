'Vinho da Madonna': diva adora um rosé e prefere falir a beber algo ruim

Se você é fã de Madonna e tiver a raríssima chance de esbarrar com ela num restaurante ou num clube noturno, saiba como agradá-la. Basta oferecer uma taça (uma garrafa, melhor ainda) de vinho rosé. Quer dizer, sabe-se lá se basta apenas isso, mas pode ser um bom começo.

Não são poucas as ocasiões em que o vinho rosé aparece nas redes sociais da diva pop, que apresenta o show The Celebration Tour na praia de Copacabana neste sábado (4). Num story de 2018, ela aparece bebendo o que chama de "soup du jour" (sopa do dia): uma taça de rosé da qual se serve com uma colher.

Madonna com a 'sopa do dia' Imagem: Reprodução/Instagram

Madonna e seu rosé Imagem: Reprodução/Instagram

Em post mais antigo, de 2014, fotografou algumas de suas coisas preferidas: uma taça de rosé, uma vela acesa, um vaso com rosas, uma joia de brilhantes formando a palavra "me" (eu) e um frasco do perfume Fracas, de Robert Piguet. Poética, Madonna refere-se aos rosés como "summer water" (água de verão).

Em 2020, para comemorar a vitória de Joe Biden nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, mais uma vez foi de rosé. Radicalizou: pintou os cabelos de cor-de-rosa e vestiu meias no mesmo tom para declarar seu apoio ao novo presidente.

Madonna festeja Biden com rosé Imagem: Reprodução/Instagram

Madonna com o vinho do Brad Pitt Imagem: Reprodução/Instagram

Mais recentemente, em abril de 2022, postou fotos e vídeos, no Instagram e no Tik Tok, de uma noite sacudida na boate Sound Nightclub, em Hollywood, enchando o caneco com Miraval Rosé, o vinho de Brad Pitt, produzido na região francesa de Provence.

O vinho parece tê-la ajudado a mostrar sua flexibilidade em público, esticando a perna lá no alto, no sofá da área vip.

Em setembro de 2022, Madonna apareceu numa live bebendo Miraval de novo. Prova de que gosta do vinho produzido pelo ator - ou supeita-se de que esteja embolsando uma grana de merchandising, como fazem as influencers.

Rosé brasileiro conquistou diva

É a glória para qualquer produtor ter seu vinho referendado por uma celebridade com o peso de Madonna. A vinícola italiana Calafuria não foi boba em marketear seu rosé Calafuria Tormaresca como "o vinho da Madonna", depois de um story em que a cantora postou uma mesa com sobremesas e uma garrafa do vinho, produzido com uvas Negroamaro na região da Puglia. Segundo a importadora Berkmann, é um dos rótulos mais vendidos na Itália.

Calafuria Tormaresca, o vinho italiano da Madonna Imagem: Divulgação

A oportunidade de reclamar para si o privilégio de elaborar "o vinho da Madonna" está dividida entre Château Miraval, Calafuria e a vinícola brasileira Villa Francioni, de Santa Catarina. Sim, estamos no páreo - e com louvor.

Em 2009, durante um jantar no restaurante Fasano, em São Paulo, o sommelier Manoel Beato sugeriu que Madonna e sua turma experimentassem o Villa Francioni Rosé, feito em São Joaquim com um pot-pourri de uvas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sangiovese, Syrah, Petit Verdot e Pinot Noir.

Esperto, Manoel já havia estudado os gostos da estrela e sabia de sua preferência por rosés. Depois de beber um Le Domaine de Rimauresq, da Provence, o sommelier arriscou sugerir o vinho brazuca e acertou em cheio. Madonna amou, disse que levaria umas garrafas de Villa Francioni Rosé para casa e até hoje o rótulo é o bestseller da vinícola catarinense.

"Prefiro falir a beber vinho ruim"

Não pense que é fácil acertar a sugestão quando se trata de Madonna - Beato é um dos melhores sommeliers brasileiros. Portanto, não me venha com rosé mequetrefe. Ela é exigentíssima e quem teve a chance de testemunhar seu critério na escolha de vinhos foi a escritora Roxane Gay, em matéria para a revista Harper's Bazaar, em 2017.

Madonna e seu rosé Imagem: Reprodução/Instagram

Agora pode babar e tremer de inveja, fã de Madonna. Roxane a entrevistou a estrela em sua casa de Nova York e bebeu diretamente de sua taça, enquanto ela selecionava diversos vinhos para um evento beficente que organizava em Miami.

Ajoelhada no chão, Madonna provava tintos, brancos e rosés e, ao degustar um vinho que considerou um lixo, estendeu a taça para que a escritora o provasse, jurando que não estava com nenhuma doença contagiosa.

Roxane atestou que o vinho era mesmo uma bela de uma porcaria, tinha gosto de vinagre. Madonna ordenou ao profissional que o ajudava na seleção: "Tire daqui esse vinho medíocre". Voltou-se à entrevistadora:

Prefiro falir a beber vinho ruim.

Roxane não teve o cuidado de anotar quais foram os vinhos escolhidos por Madonna, muito menos aquele que Madonna achou horrendo. Apareceu um vinho excelente, enfim, servido em um decanter de cristal, consumido pelas duas ao longo do papo. Muito provavelmente um tinto, pois rosés são jovens e não precisam de decantação.

Ah, Roxane, pelamor, faça ao menos um curso básico de vinhos antes de entrevistar Madonna outra vez - ou fotografe os rótulos. Isso facilitaria a vida dos fãs, dos sommeliers e dos produtores que porventura tenham a sorte de ter seus vinhos indicados pela Material Girl.

Onde encontrar os vinhos rosés de Madonna

Calafuria Tormaresca

O rosé de Negroamaro da Puglia é importado pela Berkmann Wine Cellars e tem preço sugerido de R$ 249. É descrito pela importadora como uma bebida que apresenta notas frescas de frutas brancas como pêssegos e lichia. Fresco, traz delicados toques florais de rosas e glicínias.

Villa Francioni Rosé

O vinho catarinense aprovado pela bonita tem preço bom para quem quer o show de Celebration Tour em casa e brindar com rosé. Custa R$ 134,90 no site da vinícola. O produtor destaca seu aroma complexo de frutas - romã, pêssego, goiaba - seu toque cítrico e uma acidez vibrante, o que o coloca na categoria de "água de verão".

Château Miraval Côtes de Provence

Provence, por sua tradicão em rosés, é reconhecida como uma das melhores regiões do mundo para o estilo. O vinho de Brad Pitt é elaborado com Syrah, Cinsault, Grenache e Rolle (uva branca também conhecida como Vermentino). Tem aromas florais, de frutas silvestres, de lavanda. Na boca, é delicado, frutado e mineral. Por R$ 469,27 na importadora Mistral.