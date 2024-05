Série inspirada em facções reais do Rio ganha teaser com ação, tiro e fuga

De Splash, no Rio

Globoplay bateu o martelo e a série 'O Jogo que Mudou a História", inspirada em facções criminosas reais, estreia no dia 13 de junho



1º teaser mostra ação em cenas de tiro e fuga de prisão. Inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, a obra retrata a gênese da organização das facções do Rio de Janeiro e como uma partida de futebol levou a uma guerra que durou 25 anos.

Conduzida pela perspectiva de múltiplos personagens, transporta o público de forma violenta e realista para um Rio longe dos holofotes históricos e da mídia tradicional. Em 10 episódios, com publicação de dois por semana, sempre às quintas-feiras, a série promete um mergulho intenso para quem está do outro lado da tela.



No elenco, Pedro Wagner, Jonathan Azevedo, Babu Santana, Rômulo Braga, Bukassa Kabengele, Jailson Silva, Alli Willow, Álamo Facó, Raphael Logam, Ravel Andrade, Sergio Laurentino, Vanessa Giácomo, Samuel Melo, Claudia Mauro, Tatiana Tibúrcio, Kizi Vaz, Talita Younan, Leo Bahia, João Fernandes, Breno de Filippo, Diego Raymond, Fabrício Assis, Giulia Tavares, Juliane Araújo, Rogério Blanck, Marcio Borges, Gilson da Maia, além das participações especiais de Otávio Müller, Júlio Andrade, Leonardo Bricio, Natália Lage, Marcelo Serrado, Marcello Melo, Wilson Rabelo, Jimmy London, Pretinho da Serrinha e Lucio Mauro Filho.

'O Jogo que Mudou a História' é criada e produzida por José Junior; com direção geral de Heitor Dhalia; direção de Heitor Dhalia, Matias Mariani e Claudio Borrelli; com redação final de José Junior e Gabriel Maria; e roteiro de José Junior, Gabriel Maria, Clara Meirelles, Bruno Passeri, Manaíra Carneiro e Bruno Paes Manso. A produção é da AfroReggae Audiovisual e da Paranoid.