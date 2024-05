Morte e traição: o que esperar da 7ª temporada de 'My Hero Academia'?

A 7ª temporada de "My Hero Academia" chegou. Embora entre os fãs exista uma sensação de que a série já deu o que tinha para dar, na realidade as aventuras de Deku e seus amigos ainda arrastam uma multidão de fãs ansiosos por novos desdobramentos da luta contra All for One.

Splash separou algumas informações importantes sobre a nova temporada de "My Hero Academia" que os fãs assistirão nos episódios lançados a partir de 4 de maio:

O que rolou até agora

Como já informado por Kohei Horikoshi, autor do mangá original, "My Hero Academia" está em sua reta final. As últimas temporadas do anime já mostraram alguns eventos que encaminham a história para uma luta final entre mocinhos e vilões.

O pontapé foi dado na metade da 5ª temporada, durante o arco do surgimento do Exército da Libertação de Metas, liderado por Chikara Yotsubashi, e seu confronto com a equipe de Tomura Shigaraki.

Já a 6ª temporada de "My Hero Academia" foi dedicada a dois arcos, o da Guerra da Libertação Sobrenatural e a saga do "Dark Deku". O primeiro se inicia com a parceria entre a Liga dos Vilões e o Exército da Libertação de Metas, mas os heróis japoneses são avisados da ação graças ao jogo duplo de Hawks, o espião infiltrado.

A guerra dura mais de 10 episódios e mostra confrontos emocionantes não só entre os heróis adultos, mas também os adolescentes da U.A. . Porém, o resultado final é horrível para os heróis, afinal agora a opinião pública está contra os defensores após a destruição causada e pela fuga de presos.

Deku se torna um alvo após revelada a sua individualidade One for All, e decide abandonar a escola e agir por conta própria. A empreitada não dura tanto tempo, ele é resgatado de volta pelos demais heróis, até porque o protagonista é uma peça fundamental para a batalha que vem por aí.

A chegada de Star and Stripe

Boa parte do material de divulgação da 7ª temporada tem focado na Star and Stripe, nova personagem da série. Ela é a heroína número 1 dos Estados Unidos, e aterrissa no Japão para impedir a crise iniciada no final do arco anterior.

Star and Stripe de "My Hero Academia" Imagem: Reprodução/Bones

Star and Stripe foi convocada pelo próprio All Might, que reconhece as dificuldades dos heróis japoneses e pede ajuda externa. Infelizmente sua chegada no anime desperta também o interesse de Tomura Shigaraki, que vê ali uma oportunidade para All For One roubar a individualidade dela, a New Order.

O poder New Order faz com que Star and Stripe consiga mudar as propriedades de uma área ao redor. Ela pode, por exemplo, criar uma área fechada e usar sua individualidade para extinguir o oxigênio do espaço. Infelizmente só é permitido promover duas mudanças por vez.

Não daremos spoilers, mas diremos que o arco da Star and Stripe é consideravelmente curto, até para os padrões de "My Hero Academia".

Revelação do Traidor da Turma 1-A

Outro momento muito esperado pelos fãs é a revelação do traidor da turma 1-A. Desde a primeira temporada, a Liga dos Vilões tem informações privilegiadas sobre os passos dos heróis adolescentes e mesmo do corpo docente da U.A.. No decorrer da trama Kohei Horikoshi soltou algumas pistas sobre quem seria o personagem dedo-duro, e a revelação vem somente agora, às vésperas da batalha final.

Todos os personagens descobrem ao mesmo tempo a identidade do traidor, que conta sua história dramática para justificar ter trabalhado como informante do All For One. Acontece que o traidor, na verdade, nasceu sem individualidade e conseguiu seus poderes graças ao vilão da história, que exigiu como "pagamento" esse trabalho de espionagem.

Após a descoberta os heróis acolhem o traidor, que se torna imprescindível para o plano contra a Liga dos Vilões.

"My Hero Academia" temporada 7 Imagem: Divulgação/Bones

Guerra Final contra All For One

Com todas as peças em jogo, é chegada a hora da batalha decisiva de "My Hero Academia". Graças aos portais utilizados, os heróis e vilões acabam se separando em grupos menores para lutas mais concentradas.

Com isso veremos embates grandiosos como Shoto Todoroki contra seu irmão Dabi e até uma nova luta entre All Might e All For One. Mas não pense que teremos o desfecho da história ainda em 2024, porque o anime deve continuar mais um pouco.

Será a última temporada?

Ainda não se tem informações oficiais, mas dificilmente a 7ª temporada de "My Hero Academia" será a última do anime. O mangá continua em publicação e esse arco já está com 80 capítulos publicados (o maior até agora), ainda sem previsão exata de um fim.

Fãs especulam que haverá pelo menos uma 8ª temporada para conseguir adaptar todos os eventos que continuam sendo lançados semanalmente na revista "Shonen Jump". Felizmente, a julgar pelos acontecimentos mais recentes da história nos quadrinhos, "My Hero Academia" está na etapa final da luta decisiva da série.

Ilustração de Kohei Horikoshi para comemorar os 100 milhões de exemplares de 'My Hero Academia' Imagem: Reprodução/Shueisha

Onde assistir?

A 7ª temporada de "My Hero Academia" está sendo disponibilizada no Brasil através da Crunchyroll, com legendas em português. Haverá também uma dublagem em português sendo lançada algumas semanas após o lançamento.

A plataforma também tem lançado o especial "My Hero Academia: Memories", com 4 episódios resumindo os principais acontecimentos do anime para os fãs que querem relembrar o que aconteceu até então.

A versão em quadrinhos é lançada no Brasil pela Editora JBC e está com um atraso de apenas 2 volumes. E agora os fãs podem ler de graça o capítulo de "My Hero Academia" mais recente em português, pois o aplicativo oficial MangaPlus começou a oferecer o português brasileiro como idioma para os capítulos lançados.