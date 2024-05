Após ser pego na cama do bordel, Damião quase comete assassinato

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Damião (Xamã) quase comete um assassinato ao ser pego na cama do antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

O que vai acontecer

O ex-matador vai até a inauguração da noite do forró com Ritinha (Mell Muzzillo), mas no meio da festa inventa uma desculpa e foge para o quarto de Eliana (Sophie Charlotte). Os dois fazem sexo e Damião acaba adormecendo na cama da amante.

No meio da noite, o funcionário de José Inocêncio (Marcos Palmeira) quase mata Norberto (Matheus Nachtergaele) ao ser acordado no susto. "Quer me mater do coração?", pergunta o marido de Ritinha após colocar uma faca na garganta do dono da venda.

O amigo de Rachid (Almir Sater) explica que foi até lá para dizer que a esposa de Damião já foi para casa. "Quero salvar o teu coro e o meu ganha pão. Foi que tua mulher se saiu daqui picada... e eu, se fosse você, saia daqui... ligeiro", avisa o vendedor.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.