Bruno e Dona Geni se exaltam com ida à Mansão de A Grande Conquista

Bruno Cardoso e Geni Grohalski ficaram em choque ao descobrir que foram para a Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes acharam que tinham sido eliminados na terceira berlinda. No entanto, receberam um bilhete dourado avisando que tinham avançado de fase.

O vileiro apontou que não estava acreditando. Ele gritou e agradeceu a oportunidade de seguir no jogo.

A mãe de Jaquelline, vencedora de A Fazenda 15, se emocionou e deixou um recado aos adversários: "Tenho que acreditar que eu mereço! Se ferraram se vocês acharam que iam me eliminar. Vocês vão ter que me aturar na Mansão".

Eles foram os mais votados e garantiram suas vagas na segunda fase. Na 3ª Zona de Risco, 17 pessoas deram adeus à competição.

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Bruno e Geni irem para Mansão? Resultado parcial Total de 86 votos Sim, mereciam demais 65,12% Não, outras pessoas eram mais interessantes 24,42% Não sei, não lembro de todos os participantes 10,47% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 86 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso