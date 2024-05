Guipa e Poliana se desentendem por carne em A Grande Conquista

Guipa e Poliana se desentenderam por uma carne na Casa Verde de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Após ficar sabendo que Poliana teria comido um pedaço de carne a mais, Guipa se irritou. O jornalista reclamou e disse que não estava certo a participante comer enquanto todos estavam nervosos com a dinâmica do carro.

Por sua vez, Poliana se irritou com a atitude do jornalista. Ele espalhou a situação pela Vila.

Em papo com Danese, Guipa destacou: "Sua amiga, simplesmente no momento mais tenso de uma decisão de prova, pegou a carne. É a primeira que está na fila, a primeira que reclama que está com fome... por que comigo tem que repartir e com a boneca não? Qual é a diferença que ela tem para mim?". O colega disse que o problema era o modo dele falar o incômodo.

Depois, ela chegou a chorar na residência por comer a carne. Ela desabafou: "Peço desculpa a todo mundo, é uma sensação horrível... para que fazer isso? Parece que só eu que errei. As colegas concordaram que Guipa foi errado por gritar.

Mais tarde, os integrantes da Casa Verde se reuniram para conversar. Eles discutiram se carne estava ou não no chão. Na sequência, Poliana ficou nervosa e afirmou que queria desistir do programa pela "distorção" do ocorrido.

A polêmica sobre a carne que caiu (ou não) no chão, está sendo assunto para os vileiros da Casa Verde nessa madrugada 🍖🤔



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/l7dWgLOqmo -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 4, 2024

