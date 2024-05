Fãs tatuam Madonna pelo corpo: 'Ela é muito à frente do seu tempo'

Colaboração para o Uol, no Rio de Janeiro

Fãs de Madonna foram ao local do show deste sábado (4), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para ver o ensaio da cantora. Em entrevista a Splash, muitas fãs revelaram como a admiração pela diva pop as uniu. E mostraram como transformaram essa paixão por Madonna em forma de tatuagens.

Sheila Zeferino, estilista, exibe o nome de Madonna tatuado nas costas. Fã da cantora desde criança, Sheila fez a tatuagem em 2008, quando foi ver pela primeira vez um show de Madonna no Brasil.

Fui a primeira das filas do show no Rio, em 2008, 2012. Fiquei 30 dias já acampada para ver a Madonna e agora esse presente aqui pra gente. E essa foi a sua primeira tatuagem, que foi com quantos anos? Essa daqui foi em 2008, a primeira das costas, que eu não lembro quantos anos eu tinha. Essa aqui foi em 2012 e essa aqui agora. Eu faço praticamente uma cada turnê, que ela veio ao Brasil e eu estou fazendo uma. Sheila Zeferino

Admiração por Madonna uniu as amigas Imagem: Priscilla Jucá/UOL

Mariana Vargas, 28, tatuou o símbolo de Madonna no braço esquerdo. Comissária de bordo, ela foi ao Rio só para ver a cantora de perto.

Essa minha tatuagem é do Corsé, é um figurino que ela usa na Blonde Ambition Tour. E ele é muito icônico, porque na época era muito tabu, você usar um sutiã de cone, mostrar o corpo, falar sobre sexo. As pessoas não entendiam isso, e a Madonna, muito à frente do seu tempo, já retratava isso nos seus shows. Mariana Vargas

Mariana Vargas, 28, comissária de bordo, tatuou o símbolo de Madonna Imagem: Priscilla Jucá/UOL

Ela viu Madonna pela primeira vez quando tinha 16 anos e se encantou com as atitudes da artista. "A Madonna é muito necessária para a humanidade, porque ela pavimentou o pop para outras artistas, então todos os shows dela sempre serão icônicos para mim", disse Mariana.

Cantora na noite carioca, Mariana vai se apresentar e correr para ver o show. "Eu tenho um cabaré aqui no Rio Artístico chamado Cabana da Malandra e amanhã tem show, então eu vou fazer. A gente lá dança, canta, atua, é um show de variedades, tem de tudo. E aí eu vou performar lá, vou sair, vou tomar meu banho e vou correr para a praia."

A atriz Juliana Farias, 27, viu o show de Madonna no Rio em 2012, mas se sente mais madura agora para curtir a diva.

Não é só sobre a música, é sobre tudo o que ela representa, todas as causas que ela sempre levantou, sobre a coragem que ela teve sempre. E isso me inspira muito até hoje, assim, em tudo que eu faço artisticamente tem sempre muito da Madonna como referência. Juliana Farias