Madonna custou R$ 60 milhões: quais são os gastos para trazer a cantora?

O custo total do show que Madonna realiza hoje no Rio de Janeiro é de R$ 59,9 milhões.

Como esse valor é distribuído

Splash teve acesso à planilha enviada pela produtora Bônus Track ao governo do Estado, representado pela Funarj, na qual detalha custos para a realização do show.

Cachê de Madonna para a apresentação: R$ 17,1 milhões

Serviços (segurança, carregadores, etc): R$ 2,1 milhões

Estrutura: 6,3 milhões

Acomodação de Madonna e equipe no Copacabana Palace: R$ 4,9 milhões

Transporte de carga internacional: R$ 20 milhões

Palco, som e luz: R$ 3,2 milhões

Impostos: R$ 4,6 milhões

Taxas e permissões: R$ 1,2 milhão

Investimento público

Prefeitura da cidade e governo do estado investiram R$ 10 milhões cada para a realização do show. Desta forma, o total é de R$ 20 milhões. O Banco Itaú é o patrocinador master do evento, que também conta com as marcas Heineken e Deezer.

É esperado um retorno financeiro para a cidade de até R$ 500 milhões, disse o Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash. "Esse investimento é relacionado à infraestrutura. Nós somos os anfitriões... É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Quando foi anunciada a final da turnê da Madonna no Rio, os dados [de expectativa de retorno] eram de R$ 300 milhões, aquecendo a economia, gerando emprego e renda, aquecendo toda a cadeia turística no período de menor fluxo [do ano]. Quando encerrar a 'operação Madonna', a expectativa [atual] é que possa ultrapassar R$ 500 milhões.

Show histórico

Com entrada gratuita, a expectativa é que show reúna 1,5 milhão de pessoas e seja o maior apresentação da carreira. Não haverá nenhum tipo de vendas, mas haverá área vip para 7500 — incluindo "fãs de carteirinha", autoridades, convidados dos patrocinadores e imprensa.

Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

Apresentação no Brasil contará com participação de Pabllo Vittar e Anitta. 20 ritmistas mirins de escolas de samba do Rio também farão participação. Personalidades brasileiras serão homenageadas no telão.

Hospedada no Copacabana Palace, Madonna tem reclamado do calor e do barulho feito pelos fãs na calçada. Segundo apuração de Splash, ela pediu que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace para que moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, não a vissem, mas não adiantou. Quem mora na cobertura, consegue acompanhar a movimentação. "É que ela está se sentindo exposta", justificou um funcionário.