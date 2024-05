'May the 4th be with you': 26 itens para celebrar o Dia de Star Wars

Em comemoração ao Star Wars Day, neste sábado (4), o Guia de Compras UOL selecionou produtos especiais para os fãs da saga. São itens como eletrodomésticos, livros, brinquedos, fantasias para pets e produtos colecionáveis à venda na Amazon. Tudo temático.

A escolha do dia 4 de maio tem a ver com um trocadilho da expressão jedi "May the Force be with you" (Que a Força esteja com você, em português).

O som falado dela em inglês se parece com "May the fourth". Logo, passou a ser comum dizer "May the fourth be with you" (Que o dia 4 de maio esteja com você).

