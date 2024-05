Petróleo sobe 1% com esperança de demanda mais firme

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo avançaram cerca de 1% nesta sexta-feira, com o petróleo Brent, referência global, registrando seu primeiro ganho semanal em três semanas, depois que indicadores econômicos dos dois maiores consumidores de petróleo do mundo -- China e Estados Unidos -- reforçaram as esperanças de uma maior demanda.

O Brent subiu 0,71 dólar, ou 0,9%, para 83,98 dólares por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) ganhou 0,83 dólar, ou 1,1%, para 80,06 dólares.

Na semana, o Brent ganhou cerca de 1%, enquanto o WTI subiu 2%.

A produção industrial da China aumentou 6,7% ano a ano em abril, com a recuperação do setor industrial ganhando ritmo, apontando para a possibilidade de uma demanda mais forte no futuro. A China também anunciou medidas importantes para estabilizar seu setor imobiliário, atingido pela crise.

Os números chineses mostraram potencial para a construção da demanda e apoiaram os preços do petróleo, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho. Entretanto, dados do governo mostrando uma queda na produção anual de produtos refinados da China podem ter ofuscado esse impulso.

As quedas nos estoques de petróleo e de produtos refinados nos centros de comércio global também criaram otimismo em relação à demanda, revertendo uma tendência de aumento dos estoques que havia pesado sobre os preços do petróleo bruto nas semanas anteriores. [EIA/S] [ARA/]

Os indicadores econômicos recentes dos EUA contribuíram para o otimismo em relação à demanda global por petróleo. Os preços ao consumidor dos EUA subiram menos do que o esperado em abril, mostraram dados na quarta-feira, aumentando as expectativas de juros mais baixos.

A taxa de juros mais baixa dos EUA pode ajudar a suavizar a força do dólar, o que tornaria o petróleo denominado na moeda mais barato para os compradores que possuem outras divisas.