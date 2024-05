China mostra interesse em projeto de ferrovia do presidente eleito do Panamá

A China tem interesse em participar da construção de uma ferrovia no Panamá, segundo a nova embaixadora chinesa, Xu Xueyuan. A linha é uma promessa de campanha do presidente eleito José Raul Mulino.

"O presidente eleito Mulino disse que vai organizar uma licitação pública para que todas as empresas possam participar, esperamos que as empresas chinesas também participem e tenham uma oportunidade de competir em igualdade", disse a embaixadora a jornalistas, segundo a tradução oficial.

Mulino, que é advogado e atuou como ministro de Segurança do governo de Ricardo Martinelli (2009-2014), foi eleito presidente do Panamá no início de maio. Ele prometeu construir uma ferrovia de passageiros e carga de quase 400 km de distância entre a Cidade do Panamá e a província de Chiriqui, fronteiriça com a Costa Rica.

Em 2019, a China entregou ao governo do então presidente do Panamá, Juan Carlos Verela, um estudo de viabilidade de um trem entre ambas as cidades, dois anos depois de estabelecer relações diplomáticas com Pequim e romper com Taiwan.

No entanto, a ideia acabou arquivada pelo governo atual de Laurentino Cortizo, que se distanciou da China. Xu disse que as autoridades chinesas esperam conhecer mais detalhes do projeto ferroviário de Mulino, que assume o poder em 1º de julho.

"Certamente manifestaremos que as empresas chinesas querem participar da construção da ferrovia", afirmou Xu. "O que quero ressaltar é que a única coisa que as empresas chinesas querem é participar em igualdade de condições", insistiu a embaixadora.

O estudo de viabilidade recomendou construir a linha férrea entra a Cidade do Futuro, 37 km a oeste da capital, e a cidade de David, situada a uns 50 km da fronteira com a Costa Rica. A ferrovia teria 22 estações.

A construção demoraria uns seis anos e exigiria um investimento de 4,1 bilhões de dólares (aproximadamente 20,4 bilhões de reais na cotação atual), mas não se sabe se Mulito aplicaria as recomendações do estudo de viabilidade.

"Muitas pessoas comuns mostraram interesse de que a ferrovia seja construída (...) e o governo chinês presta muita atenção nisso", declarou Xu.

As empresas "Construction Company Corporation, China Harbour e China Railway Construction Corporation, entre outras, estão qualificadas e capacitadas para participar", concluiu.

Um consórcio liderado pela China Harbour Engineering Company construiu o primeiro terminal de navios de cruzeiro no Pacífico do Panamá, obra inaugurada em março passado.

jjr/fj/dga/ln/mvv

© Agence France-Presse