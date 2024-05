Apoio dos EUA a comunidades afetadas por enchentes no RS ultrapassa R$ 1 milhão

Os Estado Unidos destinarão mais R$ 260 mil à ONG ADRA para auxiliar nas compras e distribuição de roupas de cama e água, e no investimento em serviços de saneamento e higiene para comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com isso, o apoio do país ultrapassa R$ 1 milhão.

O repasse será feito por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). Com a nova contribuição, o apoio total do governo americano à região supera R$ 1 milhão. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (Fema), responsável por lidar com desastres decorrentes de eventos meteorológicos e geológicos, e a Agência de Levantamento Geológico dos EUA (USGS), responsável por estudar os riscos naturais que ameaçam a vida, compartilharam conhecimentos e melhores práticas com as autoridades locais para apoiar os esforços de mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres.

A aeronave oficial da Embaixada dos EUA transportou nos últimos dois dias 500 kg de doações, coletadas por seus funcionários. Os serviços de emissão de vistos no Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre estão suspensos até, pelo menos, 7 de junho, em razão da colaboração prestada na área tanto a brasileiros quanto a americanos.