Cobasi confirma morte de animais em loja alagada em Porto Alegre

A Cobasi confirmou a morte de animais que estavam em uma loja da rede que foi tomada pela água após as enchentes que afetam o RS. A confirmação ocorreu em nota ao UOL na noite desta sexta-feira (17), após publicações sobre o ocorrido circularem pelas redes sociais.

O que aconteceu

Ainda não se sabe o número de animais que morreram no local. Ao UOL, a assessoria da empresa disse que a loja fica no subsolo do Shopping Praia de Belas, da rede Iguatemi, localizada no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Segundo a Cobasi, ainda não foi possível entrar no estabelecimento até esta sexta para verificar a situação e quantificar as vidas perdidas.

Roedores, aves e peixes estavam dentro na unidade. Questionada, a empresa declarou que não havia cachorros ou gatos no local porque o estabelecimento não faz a venda desses animais.

Empresa disse não saber a data exata em que o estabelecimento foi evacuado. Os funcionários conseguiram sair do espaço e estão bem. A Cobasi ainda negou que houve retirada de equipamentos pelos trabalhadores em detrimento dos animais, conforme apontado por alguns internautas nas redes sociais.

Confirmação ocorreu após diversas publicações nas redes. A reportagem apurou que ao menos há dois dias internautas questionam como estavam os animais da loja, já que o shopping havia sido alagado.

Nesta sexta-feira, uma advogada compartilhou resposta que recebeu da empresa nas redes sociais. Nos prints divulgados por Vanessa Garbini, a Cobasi afirmou que estava acompanhando o caso e que mantinha "contato com a equipe do Sul para entender o que aconteceu na loja".

Cobasi declarou que a loja teve que "ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais". Em nota enviada ao UOL, a rede informou que foi "garantido" que os animais da loja "estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores, que considerávamos ser breve".

Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local.

Cobasi, em nota

Empresa afirma que seguirá atuando com ONGs de proteção animal da região e do país. A ação, diz a nota nota, será para "salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar".

Questionado por internautas, o shopping se manifestou em comentários no Instagram. O centro comercial respondeu dizendo que "comunicou o lojista [Cobasi] em relação ao o risco de alagamento severo da loja e ofereceu toda assistência necessária para o acesso ao local". Em postagens nas redes, o shopping anunciou que estava fechado desde 4 de maio.