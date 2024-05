Suspeita de vazar prova do Enem em 2023 é identificada pela PF

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal identificou a pessoa responsável por realizar o vazamento da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizada em 5 de novembro de 2023.

O que aconteceu

Polícia anunciou nesta sexta-feira (17) que concluiu as investigações. Inquérito policial teve início no dia seguinte ao exame, em razão da descoberta das primeiras publicações da prova da redação antes mesmo da divulgação do conteúdo da prova pelo governo federal.

Vazamento foi feito por pessoa contratada para aplicar a prova em Belém. A mulher tirou uma foto da prova de redação às 13h50, quando a aplicação ainda estava em andamento, e encaminhou para uma amiga, que é professora.

A pena para o crime é de um a quatro anos de reclusão e multa. A Polícia Federal não divulgou o nome da mulher. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.