Porto Alegre anuncia retomada parcial das aulas em meio à enchente

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou a retomada parcial das escolas municipais na próxima segunda-feira (20) em meio à enchente que atinge a cidade.

O que aconteceu

Atividades serão retomadas em 18 escolas, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (17). Confira a lista aqui.

Outras 14 unidades de ensino serão reabertas na terça-feira (21). A Secretaria Municipal de Educação diz que determinou a volta das aulas em todas as escolas que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia.

Aulas também vão voltar em escolas conveniadas. Prefeitura diz que as aulas serão retomadas na segunda em mais de 100 escolas de educação infantis, conveniadas ao município.

Servidores atingidos diretamente pela enchente não precisarão retornar às salas de aula, diz a prefeitura.

Neste primeiro momento, as escolas realizarão atividades lúdicas e recreativas, segundo o comunicado. O Ministério da Educação flexibilizou o calendário escolar do Rio Grande do Sul por causa das enchentes.

Praticamente todas as escolas próprias do município e conveniadas foram atingidas, diz a prefeitura. Há 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura. Outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos, como destelhamentos parciais e infiltrações.