Michael chora após desistir de prova e carro em A Grande Conquista

Michael ficou abalado após desistir da Prova de Resistência de A Grande Conquista 2 (Record) e não ganhar um carro 0 km.

O que aconteceu

Na Casa Verde, o vileiro desabou. Ele chorou muito e foi consolado por Guipa e outros participantes.

O jornalista ressaltou que ele era vitorioso mesmo sem vencer a dinâmica. "Sua família está cheia de orgulho de você, foi até onde podia", pontuou.

Poliana também ficou abalada e chorou. Danese a aconselhou: "Não é assim que você vai resolver as coisas. Você está com fome, está fraca. Esse jogo é principalmente psicológico, você sabe disso. Acalma o coração".

O Michael está muito abalado por ter perdido a prova. 😔#TeamMichael | #AGrandeConquista pic.twitter.com/5qinH27psS -- Michael Calasans 💀 (@MichaelCalasans) May 4, 2024

