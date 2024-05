Madonna mostra look brasileiro e é carregada por Pabllo em último ensaio

Faltando menos de 24 horas para o seu show, Madonna voltou para o palco da Celebration Tour, na praia de Copacabana, para mais um ensaio, o quarto antes da grande noite que acontece neste sábado (4), no Rio de Janeiro.

Era meia-noite quando Madonna subiu ao palco novamente. Mesmo sem som, a cantora levou o público que acompanhava o ensaio ao delírio.

Apesar de não ter música, a artista mostrou alguns dos looks que usará durante o show e também um pouco da estrutura do seu espetáculo.

Madonna em último ensaio antes de show histórico no Rio Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

O ponto alto do ensaio foi a volta de Pabllo Vittar. Toda vestida no mood Brasil Core, assim como Madonna e seus dançarinos, a drag queen. deslumbrante e muito animada, interagiu com Madonna e até a carregou no colo.

A artista brasileira mostrou todo o seu talento e deixou um gostinho de quero mais no público. Ao final da performance, ainda deu um tchauzinho para quem acompanhava tudo.

O ensaio chegou ao fim às 2 horas da manhã do sábado (4), com muita gente nas areais e no calçadão de Copacabana acompanhando tudo. A estimativa é de que 1,5 milhão de pessoas se concentrem no local para assistir ao desfecho da Celebration Tour.