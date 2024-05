A Grande Conquista: Fred revela a 1ª consequência da Prova de Resistência

Fred, Inteligência Artificial de A Grande Conquista 2 (Record), voltou para a Vila e anunciou a consequência após Michael, Fellipe Villas e Biel permanecerem na Prova de Resistência valendo um carro 0 km.

O que aconteceu

A todos os participantes, revelou: "Nos próximos dois minutos, vocês devem tomar uma decisão, se continuam ou se desistem da disputa. Para quem quiser seguir, saiba que a sua Casa vai sofrer uma consequência: ficar 24 horas sem água quente".

Após o tempo estipulado, questionou a decisão dos competidores. Os três afirmaram que continuariam na Prova de Resistência do programa.

Com isso, as Casas Laranja, Azul e Verde ficarão sem água quente por um dia. Apesar disso, os vileiros aplaudiram os colegas por resistir.

