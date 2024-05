A Grande Conquista: Casa Laranja vence Prova do Carro antes de punição

Fred, Inteligência Artificial de A Grande Conquista 2 (Record), contou que os vileiros sofreriam a terceira consequência se continuassem na Prova de Resistência, que vale um carro 0 km.

O que aconteceu

Em seu retorno à Vila, Fred apontou: "O Biel desistiu da tentação, então a Casa Azul está livre para a convivência. A minha conversa é com a casa Laranja e a Casa Verde, a próxima consequência é a seguinte: a partir de agora, nenhum de vocês pode entrar em nenhuma das Casas. Caso algum jogador da Casa Verde ou da Casa Laranja entre em qualquer Casa da Vila, o represente da sua própria Casa estará automaticamente eliminado da disputa, ou seja, perde o carro".

Ele exemplificou a punição: "Se um morador da Casa Verde entrar na Casa Laranja ou na Verde, seu representante está automaticamente eliminado. Agora, a resistência é em grupo".

Com o anúncio, os participantes da Casa Verde começaram a pegar objetos e levar para a área externa. Eles levaram cobertores, travesseiros e comida, e Fred os repreendeu, avisando que não poderiam levar nada da residência para fora.

Em seguida, Fred questionou Michael sobre a sua decisão. O vileiro optou por desistir e não deixar com que todos sofressem com a terceira consequência. Diante disso, Fellipe Villas saiu vitorioso, com o carro 0 km em mãos.

