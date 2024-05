Belo e Gracy não foram os únicos: 10 casais famosos já se separaram em 2024

Maio começou agorinha e, até agora, dez casais de celebridades já colocaram um fim em seus relacionamentos em 2024.

Veja quem se separou neste ano:

Mariana Lima e Enrique Díaz se separaram após 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Mariana Lima e Enrique Diaz, que tinham um casamento aberto e viviam em casas separadas, romperam em janeiro após 25 anos juntos. O ex-casal tem duas filhas: Elena, 20, e Antonia, 16.

Lucas Buda, brother do BBB 24, descobriu após deixar a casa que seu casamento com Camila Moura havia terminado. Eles estavam juntos há 15 anos.

Davi Brito, o campeão do programa, terminou o relacionamento com Mani Rego assim que deixou o reality. "Ela não soube respeitar o momento que eu estava vivendo", disse, em gravação do Altas Horas (Globo).

Deborah Secco e Hugo Moura romperam em abril após 9 anos de casamento, mas já não viviam juntos desde o início do ano. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, o casal já havia enfrentado outras crises antes do fim. Eles são pais de Maria Flor, 8.

Belo e Gracyanne Barbosa se separaram após 15 anos de relacionamento em meio a rumores de traição. "Eu era apaixonada pelo Belo, [...], mas o relacionamento acabou. Trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta", disse Gracy ao colunista Lucas Pasin.

Duda Nagle e Michele Balsamão terminaram em abril após assumirem namoro em fevereiro. Este foi o primeiro relacionamento público de Nagle após o fim do casamento com Sabrina Sato, que está namorando o ator Nicolas Prattes.

Jéssica Ellen e Dan Ferreira se separaram um ano após nascimento do primeiro filho Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Jéssica Ellen e Dan Ferreira se separaram um ano após o nascimento do primeiro filho, Máli. O casal engatou um relacionamento nos bastidores de "Amor de Mãe" (Globo). Eles já não se seguem nas redes sociais.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram rompimento em abril após oito anos de casamento. O casal tem um filho, Otto, 8.

Nyvi Estephan e Felipe Castanhari terminaram namoro após quatro anos juntos Imagem: Reprodução/Instagram

Os influenciadores digitais Felipe Castanhari e Nyvi Estephan também terminaram após quatro anos juntos. "Estive muito doente nos últimos anos, e isso fez com que eu não conseguisse ver luz e brilho nas coisas, inclusive em nosso relacionamento", escreveu Castanhari ao anunciar o término.

Nizam, ex-brother do BBB 24, e Leticia Spiller tiveram um affair breve no início do ano, que também já acabou. "Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida", disse o ex-BBB em entrevista ao Extra.