Chris Flores se pronuncia sobre saída do SBT: 'Ciclos se encerram'

Chris Flores, 46, se pronunciou sobre o fim do contrato com o SBT em suas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, ela agradeceu pela trajetória na emissora e comentou sua saída. "Sobre minha saída do SBT. Ciclos se encerram… com amor e gratidão, agradeço por tudo que vivi pelas oportunidades, carinho e respeito profissional pelos quais fui tratada. Pelo amor de vocês que acompanham minha vida profissional, me permitindo realizar tantas conquistas"

A apresentadora também ressaltou a importância de respeitar os próprios limites. "Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Há de se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim. E entender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para se ter um recomeço".

"A maturidade nos traz um entendimento: saber o que não queremos talvez seja mais importante do que saber o que queremos. E o que não é bom para nós, não significa que seja ruim. Apenas não faz mais sentido para nós. Não somos nem melhores nem piores por isso".

Chris ainda disse que respeita seu passado e reconhece que não se vê mais na emissora. "Dizer 'não' é libertador, uma forma de amor. Obrigada a todos do SBT que sempre me trataram com tanto amor. (...) Tive esse privilégio de trabalhar com ele [Silvio Santos] e para ele. Que sorte a minha! Quanto aprendizado de carreira e vida!"