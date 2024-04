Chef João Diamante ganha 'Oscar da gastronomia' por projeto em favelas

Mais um nome veio comprovar o ótimo momento dos brasileiros no mapa-mundi da gastronomia. O The World's 50 Best Restaurants anunciou nesta quinta (25) que o chef brasileiro João Diamante e a a dupla Caroline Caporossi e a chef Jessica Rosval foram os vencedores do prêmio Champions of Change de 2024.

O prêmio foi criado em 2021 para homenagear os agentes transformadores não reconhecidos do setor, enquanto o setor de hospitalidade se reconstruía após a pandemia.

O brasileiro é o fundador do projeto social Diamantes Na Cozinha, que promove cursos de culinária, nutrição e hospitalidade para jovens em situação de vulnerabilidade nas favelas do Rio de Janeiro.

Nascido e criado em uma das comunidades, Diamante começou a trabalhar como ajudante de cozinha na Marinha. Após cinco anos de trabalho na cozinha, ele cursou a faculdade de gastronomia e passou por treinamento em Paris com Alain Ducasse.

João Diamante - Diamantes Na Cozinha Imagem: Divulgação

De volta ao Rio, em 2016 fundou o Diamantes Na Cozinha, atendendo a mais de 3.000 pessoas desde então.

No início deste ano, Diamante abriu seu próprio restaurante no Rio, Diamante Gastrobar, onde a maior parte da equipe é formada por egressos de sua escola.

Ser nomeado Campeão da Mudança é um grande elogio e estou grato pela valorização do nosso trabalho.

Este projeto foi iniciado para ajudar uma pessoa em situação de dificuldade social vulnerabilidade no Rio no caminho para um futuro melhor e estou orgulhoso de poder compartilhar isso com uma audiência global. Quando eu agradeço e digo que estou feliz, inclui, sobretudo, receber esse reconhecimento na mesma edição que a melhor chef Brasileira mulher do mundo, Janaina Torres, pessoa que admiro muito e tenho como grande referência.

Gostaria de dedicar também este prêmio a todos projetos sociais que utilizam a gastronomia para impactar o mundo, em especial os brasileiros: Gastromotiva , Escola Ivens Dias Branco, Gastronomia Periférica, Chef Aprendiz, Favela Orgânica e ao Maré de Sabores, juntos formamos um impacto gigantesco com a educação, gerando renda e empregabilidade, sobretudo dignidade através do conhecimento , disse Diamante em comunicado à imprensa.

O Diamantes na Cozinha já tem previsão de novas turmas para Hospitalidade, patrocinado pela empresa Cuisine Solutions, cujo CEO Felipe Halssemann anunciou uma doação US$ 10 mil dólares para o projeto no dia do Sous vide Day. O link de inscrição sairá dia 01/05 nas redes sociais: @diamantesnacozinha @joaodiamante. Serão 30 vagas disponíveis.

Em Ecoa, do UOL, Diamante foi o protagonista da série "Origens - Um chef brasileiro no Benin, com João Diamante". O ponto de partida da viagem, retratada em quatro episódios, é um teste de seu material genético, que aponta a Costa da Mina, no continente Africano, como predominante no DNA do brasileiro.

Em 2020, em Nossa, o chef indicou os lugares imperdíveis para comer bem na periferia carioca.

Mudanças na Itália

A dupla americana e canadense também premiada é responsável pelo Roots em Modena, um modelo de iniciativa social liderado por mulheres migrantes que funciona como um espaço de trabalho conjunto durante o dia e um restaurante à noite, com o objetivo de

demonstrar o valor cultural e humano dos mais novos chefs de Modena.

Caroline Caporossi and Jessica Rosval Imagem: Divulgação

Em abril de 2020, Caroline e Jessica Rosval fundaram a Association for the Integration of Women, cuja missão é disponibilizar recursos para que as mulheres se estabeleçam e prosperem. Em 2022, juntamente com a cofundadora Maria Assunta Ioele, elas abriram o Roots como um modelo de impacto social autossustentável, ponto de encontro e

incubadora para o futuro. Nesse espaço, as mulheres migrantes de Modena podem aprender,

trabalhar e desenvolver sua autoconfiança enquanto dão os primeiros passos de suas carreiras na

cidade.

A Association for the Integration of Women, composta inteiramente por membros voluntários de diversas culturas e origens profissionais, treina 12 mulheres todos os anos em um ciclo de quatro meses. Os profissionais são indicados por parceiros da comunidade e selecionados com base em suas habilidades linguísticas, motivação e paixão por comida, com um cardápio dinâmico inspirado na nacionalidade de seus talentos.

O 50 Best fará uma doação em dinheiro para cada uma das causas dos vencedores.

Caroline Caporossi e Jessica Rosval afirmam: "É uma honra receber esse reconhecimento do 50 Best. Estamos muito orgulhosos de nossas formandas; o sucesso do Roots é possível graças ao valor que elas trazem para a nossa cozinha todos os dias e esse prêmio é mais uma prova do capital humano e econômico das mulheres em todos os lugares".

O prêmio

O Champions of Change é o terceiro de vários prêmios a serem entregues antes da cerimônia de premiação do The World's 50 Best Restaurants 2024, que será realizada no Wynn Las Vegas, na noite de quarta-feira, 5 de junho.

Nesta mesma cerimônia, Janaina Torres receberá o prêmio de melhor chef mulher do mundo em 2024.