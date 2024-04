André Marinho volta à JP três anos após demissão por piada com Bolsonaro

A Jovem Pan anunciou hoje que o humorista André Marinho está de volta à emissora.

O que aconteceu

Ele vai apresentar o Morning Show, a partir da próxima segunda-feira (19), às 10h. Nesta nova fase, o programa quer explorar discussões sobre os temas mais pertinentes do momento, abrangendo áreas como política, segurança, entretenimento, esportes, relacionamentos, saúde e tecnologia.

Sob o comando de André, o Morning Show contará com a contribuição de especialistas e comentaristas. Estão confirmados na nova fase: Felippe Monteiro, Mano Ferreira, Jesse Peixoto, Pâmela Magalhães, Tony Ventura, Guto Galamba, Mônica Salgado, Thomas SW, Felippe Pedrinola, David Tarso, Fabrizio Neitzke, Guilherme Batilani e Thiago Asmar.

Demissão em 2021

André Marinho havia pedido demissão da Jovem Pan em novembro de 2021 após fazer piada com o então presidente Jair Bolsonaro. Questionado pelo O Globo se a demissão possuia relação com o episódio recente envolvendo o presidente, Marinho apenas indicou que iria "buscar novos ares" e que foi "uma decisão de carreira" para seguir em novos projetos.

Já em um vídeo postado no Twitter, ele indicou que teria sido mais fácil manter a neutralidade política, mas que não quis fazer isso. Marinha ainda acrescentou que sentiu ser um contraponto com os convidados aliados do governo no programa "Pânico".