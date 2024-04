Após chorar por separação, Gracyanne diz: 'Não estou me fazendo de vítima'

Gracyanne Barbosa se defendeu após aparecer chorando por separação com Belo nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora fitness acabou chorando nos stories do Instagram durante desabafo sobre sua separação com Belo.

O vídeo do momento repercutiu e ela se defendeu em uma publicação no Instagram. "Oi, galera, respondi na caixinha de perguntas ontem, resolvi deixar aqui no feed (já que story apaga em 24h). Assim, quem ainda não viu, poderá ver. Não estou me fazendo de vítima, quero apenas ser sincera e que você ouçam, por mim!".

"Em respeito aqueles que gostam do meu trabalho/estilo de vida, que torcem pelas minhas conquistas, rezam pela minha melhora e sei que, independente de qualquer coisa, sempre estarão aqui, acompanhando meu conteúdo diariamente. Obrigada por tantaaaas mensagens de carinho, vocês são incríveis"

Nos comentários, Gracyanne recebeu apoio dos fãs. "Só não para de treinar, por favor", comentou uma. "Nunca duvidei de você. Fique bem, musa!", disse outra. "Te desejo todo o amor do mundo", completou mais uma.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia