A Grande Conquista: Participante volta a liderar votação, diz parcial

A primeira Zona de Risco de A Grande Conquista foi formada ontem. 21 vileiros disputam a permanência. Os 10 menos votados serão eliminados na noite de hoje (25). Segundo a parcial da enquete UOL, João Hadad é o favorito para permanecer no jogo.

O que diz a enquete

Às 17h, Hadad liderava as votações para continuar no jogo. O conquisteiro havia começado a Zona de Risco em primeiro lugar, mas caiu para a 4ª posição ao longo do dia. Agora, ele recuperou seu espaço no topo.

João Hadad (17,2%), Vinigram (16,59%) e Kaio (13,57%) eram os mais votados para voltarem da Zona de Risco. Além deles, Cel, MC Mari, Marcus Cowboy, Sandrão, Edlaine Barboza, Fellipe Villas e Anahí Rodrighero também devem continuar na disputa, segundo a parcial.

Ratinho (0,23%), Billy (0,25%) e João Pinto (0,42%) eram os mais ameaçados. Eles, assim como Luiza Aragão, Fran Sabino, Bruno Cardoso, Jo Werner, Kadu, Vini Sassone, Poliana Roberta, Flavinha Cheirosa, são os conquisteiros que arriscam eliminação.

