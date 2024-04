A Grande Conquista: Edlaine chama Guippa de frustante, Any critica vtzeiros

Durante o programa nesta quinta-feira (25), Any, Edlaine Barboza e Luiza Aragão tiveram espaço no ao vivo para responder algumas perguntas polêmicas de Rachel Sheherazade, 50.



O que aconteceu

Rachel Sheherazade explicou que conversaria com um participante de cada casa no ao vivo e selecionou Any da Casa Laranja, Edlaine Barboza da Casa Verde e Luiza Aragão da Casa Azul.

"Minha maior frustração mesmo foi o Guippa, depois de eu ter me posicionado falando que não gostei de ter sido indicada. Ele falou que meu posicionamento fez com que a casa não ficasse mais em harmonia. Porque eles querem a casa em paz e amor", respondeu Edlaine Barboza para a apresentadora, ao ser perguntada sobre sua decepção por estar na berlinda. "Eu fiquei muito decepcionada por ser indicada, eu achei que não seria uma das cinco pessoas de vinte."

Any não poupou palavras para ao dizer que o maior problema da Casa Laranja, que tem 47 participantes que dividem cinco cômodos, na verdade são as pessoas.

"O maior problema são as pessoas que estão lá para fazer algazarra e não tem o mínimo de empatia com os outros que estão em situação pior", disparou a empresária. "

