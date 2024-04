Irmão de Luciano Huck sobre ter deixado Brasil há 5 anos: 'Ameaça de morte'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O irmão de Luciano Huck, Fernando Grostein Andrade, 43, fez um desabafo ao lembrar o motivo de ter deixado o Brasil há cinco anos. O cineasta contou que fugiu do país por ameaça de morte.

O que aconteceu

O cineasta contou da sua mudança para os Estados Unidos. "Cinco anos atrás estava mudando do Brasil para Los Angeles fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos. Meu maior pesadelo era despachar meus cachorros. Todo mundo falava confia. Eu não confiava em ninguém das companhias aéreas e do aeroporto", começou ele.

Em seguida, ele falou da situação dos seus cachorros. "Minha amiga e treinadora de cachorros veio junto nos apoiar. O voo tinha escala em Miami e a moça implicou com o braço enfaixado do Fernando. Eu discuti com ela. Ficamos de castigo até o avião quase partir", contou.

Depois, ele citou o caso do cachorro que foi levado para estado errado e morreu após falha em transporte de empresa aérea. "As empresas aéreas, aeroportos e autoridades não respeitam nós passageiros como deveriam apesar dos esforços dos seus gestores, o que dizer dos animais? Meus pêsames ao Joca golden que partiu. Que sirva de lição!".