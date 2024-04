Experiência em reality ajuda Dani Bavoso a se destacar na Grande Conquista

Atriz e apresentadora, Dani Bavoso, 45, enuncia-se como um dos destaques em potencial na segunda temporada de A Grande Conquista (Record). Embora estreante como elenco de reality, ela já participou da cobertura de programas como Power Couple e A Fazenda.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que a experiência prévia de Bavoso com outros reality shows pode ajudá-la a cair nas graças do público de A Grande Conquista. "A vantagem da Dani é justamente já ter conversado com o público de reality durante muitos anos. A equipe dela está tendo um empenho muito grande de 'catar' tudo o que ela fala e postar - e geralmente são falas muito assertivas, do jogo, porque ela tem essa experiência."

Ele destacou que Dani costumava revelar um interesse genuíno pelos programas que cobria antes da experiência atual. "Nunca havia imaginado vê-la dentro de um reality. Quando gravávamos, a Dani ficava comentando [os programas], 'você viu o que fulano fez?' Agora ela faz parte desse movimento, é ela quem vai gerar esse conteúdo que vamos ter para comentar."

Dieguinho torce para que a audiência se agrade da moça e a classifique para a fase seguinte da competição. "Sempre quis ver uma comentarista de reality dentro de um reality. Se o público do sofá vai comprar [o jogo de Dani] e colocá-la na Mansão, o tempo vai dizer. Mas é uma figura de opinião, que eu gostaria muito de ver sem esse filtro da TV."

Saryne: Liziane pode se queimar com tretas excessivas em A Grande Conquista

Liziane Gutierrez, 38, protagonizou duas brigas no primeiro dia de A Grande Conquista 2 (Record). Ela primeiro saiu em defesa de um colega, que havia dormido sentado, e em outro declarou que fazia questão de dormir com edredom para não passar frio.

Bárbara Saryne ressalva que o afã de 'causar' no programa pode acabar se voltando contra a própria Liziane se não houver moderação. "Como o público já conhece a Liziane e a maneira como ela faz acaba sendo um pouco exagerada, não sei se vai pegar tão bem. Talvez ela queime um pouco a largada. Se ficar o tempo inteiro só a Liziane causando, vai chegar um momento em que as pessoas não vão gostar."