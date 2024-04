Davi confirma término com Mani: 'Não soube respeitar o meu momento'

Davi Brito, 21, confirmou o término com Mani Rego, 42, em gravação do Altas Horas.

O que aconteceu

Davi se referiu a Mani como "ex-namorada". Em gravação feita por um celular na plateia e obtida por Leo Dias, Davi diz: "Até a minha ex-namorada, que tipo assim... Ela terminou comigo, ela não soube respeitar o momento que eu estava vivendo". O programa vai ao ar no sábado (27).

Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: 'Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador e vamos conversar, continuar nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo a nossa vida'. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura. Davi Brito

Ele se sentiu desrespeitado após sair do BBB. "Eu precisava de um momento para a minha cabeça raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito. Me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque".

Mani fez um desabafo sobre o caso ontem. "Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", escreveu no Instagram.