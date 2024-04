Cheias de Charme: Rosário muda de vida e cai pra trás com presente de ídolo

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (24), Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário.

Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Chayene e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres.

Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio.

Conrado e Isadora discutem por causa de Cida. Brunessa conta para Ivone que está grávida. Penha fala de Lygia na rádio. Laércio gosta de ouvir Rosário falar bem de Chayene. Ariela confirma sua gravidez. Lygia procura Penha.