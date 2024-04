Após perder tudo, Antenor vira alvo de armação perigosa de Bebel e Olavo

No episódio de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (24), Olavo diz a Bebel que ela não volta mais para o calçadão, mas ressalta que ninguém pode saber que eles estão juntos, nem mesmo Jáder. Marion e Ivan se acusam mutuamente pelo assassinato de Taís.

Marion manda Ivan dar o dinheiro do táxi que vendeu para ajudar nas despesas e para tirar seu solitário do penhor. Fernanda diz a Fred que sempre o amou. Fred fica furioso e a expulsa de casa quando ela confirma que se aproximou de Mateus para ele voltar com Camila.

Fred fica arrasado ao ver Camila e Mateus juntos. Olavo planeja dar um herdeiro para Antenor. Bebel acha o plano arriscado. Antenor insiste para Lúcia ouvi-lo. Bebel consegue se esconder e sair sem ser vista por Alice.

Antenor diz a Lúcia que tem consciência do erro que cometeu, mas garante que não sabia o que era um verdadeiro amor até conhecê-la. Lúcia não aceita a justificativa de Antenor e vai embora. Fred pede desculpas a Camila por não ter acreditado nela.

Camila dá um tapa em Fernanda e a acusa de não ter caráter. Bebel confirma que está grávida e Olavo diz que ela precisa passar a noite com Antenor para que ele pense que o filho é dele.· Antenor, desolado, conversa com Lutero e Olavo no bar do hotel e exagera nos drinques.

Bebel chega sensual. Olavo tenta aproveitar o estado de embriaguez de Antenor para aproximá-lo de Bebel. Daniel se surpreende ao ver o estado de Antenor.