Aos 61 anos, Solange Frazão mostra foto mais jovem e aponta mudanças

Solange Frazão, 61, mostrou uma linha do tempo com fotos para apontar as mudanças em sua fisionomia ao longo dos anos.

O que aconteceu

A empresária publicou fotos desde seus 18 anos, até os tempos atuais, aos 61.

Ahhh o tempo… O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo revela verdades. O quanto você está cuidando de você verdadeiramente? Cuide-se! Priorize-se! Ame-se! Boa noite Solange Frazão

Elogios de seguidores. "Cada dia mais linda", disse uma. "Passa o tempo e essa mulher fica mais", disse outro. "Queria ter essa genética", falou mais um.