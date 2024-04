Ysani é barrada por equipe médica e substituída em A Grande Conquista

Uma nova participante foi anunciada no elenco de A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ysani, que não participou da estreia do programa por questões de saúde, foi barrada do programa pela equipe médica. Ela foi substituída hoje por Lara Costa, que é a nova vileira.

Lara entra como a participante número 100. Ela vai para a Casa Laranja, conhecida por ser o local de maior "perrengue" por abrigar o maior número de pessoas no menor espaço.

A equipe de Ysani lamentou a desclassificação nas redes sociais. "É com tristeza que informamos que Ysani foi desclassificada do reality da Record TV, após ser confirmado que ela está com COVID-19. Queremos agradecer imensamente todo o apoio que o público transmitiu antes mesmo da estreia do programa. No entanto, neste momento, nossa prioridade é a saúde e bem-estar dela. Estamos torcendo para que ela se recupere o mais rápido possível".

A Grande Conquista: Lara Costa é a nova participante Imagem: Reprodução/Record

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso