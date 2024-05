Patrícia Poeta dá uma de Madonna no Encontro e vira meme nas redes sociais

Patrícia Poeta, 47, quebrou a internet ao homenagear a popstar Madonna, 65, na edição desta sexta-feira (3) de seu programa Encontro (Globo).

O que aconteceu

Poeta surgiu no matutino caracterizada como a diva pop. Ela usou uma peruca loira e um figurino similar ao da turnê Blond Ambition, que Madonna estrelou na década de 1990.

De quebra, a apresentadora ainda reproduziu a coreografia de "Vogue", um dos maiores hits da artista estrangeira. "Se não é para se divertir, a gente nem acorda cedo", brincou Patrícia.

Nas redes sociais, a 'homenagem' da jornalista à Rainha do Pop gerou vários comentários. "A Patrícia Poeta com o figurino e a peruca da Madonna, kkkkkkkk. Imagino o que a Ana Maria não vai aprontar!", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

Houve, entretanto, quem não gostasse da 'performance' da animadora. "Que coisa mais ridícula a Patrícia Poeta vestida de Madonna", reclamou uma internauta. "Se existe a definição de carisma negativo, com toda certeza, é a Patrícia Poeta", concordou outro.

Veja outras repercussões:

Que coisa mais ridícula a Patrícia Poeta vestida de Madonna -- Angel Mix (@angelaatd) May 3, 2024

Se existe a definição de carisma negativo, com toda certeza, é a Patrícia Poeta. https://t.co/PEuNd5xWiV -- 𝚌𝚘𝚠𝚋𝚘𝚢 𝚍𝚞𝚊𝚛𝚝𝚎𝚛 (@duarteewerton37) May 3, 2024

alguém tira a patricia poeta da televisão -- starsha amethyst ★ (@baehsatt) May 3, 2024

Hoje eu tô só a lace da Patrícia Poeta pic.twitter.com/A02GUDNgYY -- todo dia um erro (@tododiaumerro) May 3, 2024

A Patrícia Poeta é maravilhosa!

Olha ela de Madona!!! Arrasou 👏🏼

Amo esse programa dela.#Encontro pic.twitter.com/nPOOyMGjOn -- Maria das graça 🧚🏻‍♀️🍞🌵🐶 🌸🦁👜☀️☯️✨🧚🏻‍♀️🎓 (@Mgraca6750) May 3, 2024

A Globo jogando seu padrão de qualidade no lixo, junto com a Patrícia Poeta. #Encontro -- Gerferson (@gerferson01) May 3, 2024

a Patrícia Poeta agora de Madonna mirou no voguing e acertou na Macarena -- rapha hell 🪐 (@raflles) May 3, 2024