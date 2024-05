No Dia do Sertanejo, Cristiano e Rafa Almeida comemoram lançamentos

No dia 3 de maio, é comemorado o Dia do Sertanejo, um dos gêneros mais populares no Brasil.

Zé Neto e Cristiano e Rafa Almeida "presentearam" os fãs nesta sexta-feira com lançamentos exclusivos.

Conexão com o sertanejo

Filho de Solange Almeida, Rafa Almeida conta como se conectou ao gênero. "Foi algo muito natural, hoje em dia o sertanejo e forró caminham cada vez mais juntos. Eu lembro quando ouvi pela primeira vez um EP do Jorge e Mateus, na época não existiam as plataformas digitais de áudio da forma que são hoje, e era um EP com capa de papelão."

Lembro que me apaixonei de cara, comecei a navegar pelo estilo e nunca mais sai. Hoje penso em uma letra e na cabeça já vem logo a melodia sertaneja. Já faz parte de mim. Rafa Almeida

Rafa cita ainda nomes como Luan Santana, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Bruno e Marrone, Gusttavo Lima e Gustavo Miotto como influências.

Nova fase

Zé Neto e Cristiano lançaram o primeiro volume do DVD "Intenso". O novo projeto da dupla tem cinco faixas inéditas, entre elas uma parceria com Ana Castela.

Cristiano, da dupla com Zé Neto, conta que o projeto parte de uma fase diferente da carreira. "Estou ansioso para lançar o primeiro feat do Intenso, no último projeto a gente optou por não ter participações, era o início de uma nova fase na nossa carreira, queríamos entender como tudo seria, desta vez contamos com as participações muito especiais, incluindo a da Ana [Castela]."