Maratona Madonna: cinema do Rio exibe filmes da cantora durante madrugada

O Estação NET Botafogo vai exibir filmes três filmes com Madonna a partir das 23h59 desta sexta-feira (3).

Como vai ser

A madrugada desta sexta-feira para sábado (4) será embalada pelos filmes "Na Cama com Madonna", "Corpo Em Evidência" e um longa mantido em segredo. Fãs poderão degustar da carreira cinematográfica da rainha do pop poucas horas do megashow em Copacabana.

Sinopse de "Na Cama Com Madonna": personalidades famosas, incluindo seu namorado na época, Warren Beatty, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas e Sandra Bernhard mostram a cara durante a turnê "Blond Ambition" de Madonna, mas é a sua equipe que fica mais tempo sob os holofotes. Direção de Alek Keshishian e Mark Aldo Miceli.

Sinopse de "Corpo Em Evidência": a sensual Rebecca Carlson desfila nua na frente das janelas abertas de sua casa flutuante a qualquer hora do dia, até mesmo quando os pescadores trabalham, mas, quando sua última conquista, um multimilionário, morre de infarto enquanto estão na cama, ela é considerada suspeita. Direção de Uli Edel.

Ingressos disponíveis para compra na bilheteria do cinema e no Ingresso.com. O valor custa R$ 45.

Show

Palco para o show da Madonna sendo montado no Rio de Janeiro Imagem: Caiano Midam / Divulgação

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour, no sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 18 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões — mesmo valor destinado pelo governo do estado. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana