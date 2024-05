Bebel corre em Copacabana no último capítulo e fãs lembram de Madonna

Na sexta-feira (3) foi exibido o último capítulo da reprise da novela "Paraíso Tropical" (Globo) no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Por causa disso, "Paraíso Tropical" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Não se faz mais novela como antes. Olha esse plot final", comentou um telespectador. "Essa é a melhor sequência final de última capítulo de todas!", elogiou outro.

Nas cenas finais, Bebel (Camila Pitanga) aparece correndo da polícia na praia de Copacabana e os fãs fizeram ligação com o show de Madonna, que ocorre no sábado (4). "Madonna o calçadão da praia de Copacabana que você fará show tem dona e ela se chama Bebel, a lenda que fez história no calçadão de Copacabana", disse uma internauta. "'Um bom lugar para encontrar Copacabana'; quero Madonna cantando esse hino", brincou um segundo se referindo à música tema da novela.

Além disso, um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi a revelação de que Olavo (Wagner Moura) é o assassino de Taís (Alessandra Negrini). "Pra mim a maior cena de 'Paraiso Tropical' é essa sequência final de Olavo confessando e dizendo 'o bastardo tinha que ser eu'", escreveu um fã da novela. "O Olavo matando a Taís pra não ter ninguém interferindo nos planos de pegar a herança do Ivan é um dos melhores plots dessa novela", comentou outro.

Logo depois, Olavo e Ivan (Bruno Gagliasso) atiraram um no outro e os dois morreram. "A cena mais épica de 'Paraíso Tropical. Uma ousadia que hoje em dia nem fazem mais. Irmão matando irmão. Que show de Wagner Moura e Bruno Gagliasso. Final que entrou pra história da teledramaturgia", afirmou um usuário do X (antigo Twitter).

Madonna o calçadão da praia de Copacabana que você fará show tem dona e ela se chama Bebel, a lenda que fez história no calçadão de Copacabana. #ParaísoTropical



pic.twitter.com/fMGmsx9OOd -- Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) May 3, 2024

um bom lugar

pra encontrar

Copacabana 🎶



quero Madonna cantando esse hino #ParaísoTropical -- Aline  (@alinissima) May 2, 2024

ESSA É A MELHOR SEQUÊNCIA FINAL DE ÚLTIMO CAPÍTULO DE TODAS!!!!



O Ivan atirando no Olavo e o Olavo atirando nele de volta, um cenão, uma obra de arte!!!!



Wagner Moura e Bruno Gagliasso perfeitos demais em cena!!!#ParaísoTropical pic.twitter.com/yirAWkSO9u -- Filomena Ferreto 🏳️‍⚧️ (@leocastromj1) May 3, 2024

Não se faz mais novela como antes. Olha esse plot final #ParaisoTropical pic.twitter.com/SJOl747Faq -- Juliana ☆ (@Juu_Siilva1) May 3, 2024

O Olavo matando a Taís pra não ter ninguém interferindo nos planos de pegar a herança do Ivan é um dos melhores plots dessa novela#ParaisoTropical pic.twitter.com/PrYHwewOBq -- anna (@gecebabaanne) May 3, 2024

"o bastardo tinha que ser eu"



fim emblemático do olavo e wagner moura MONSTRO de ator, uma pena que nao continuou na teledramartugia porque fatalmente emendaria diversos protagonistas ou vilões #ParaísoTropical pic.twitter.com/etGhrNQSPv -- davi com d de dar (@pocsurfistinha) May 3, 2024

pra mim, a maior cena de #ParaisoTropical é essa sequência final de olavo confessando e dizendo "o bastardo tinha que ser eu" pic.twitter.com/Zl44SEKYis -- ana benício (@anaanfs) May 3, 2024

Ivan e Olavo se matando com troca de tiros. ABSOLUTE NOVELA!!!!! #ParaisoTropical pic.twitter.com/xw2yvUYwEx -- fael 🦒 (@boydriiguete) May 3, 2024

Ela instalando o caos até no último capítulo mesmo morta #ParaisoTropical pic.twitter.com/2YrWBi3ZYR -- peripatetico ⛧ (@tuit4lipe) May 3, 2024

Olavo se tornou serial killer por sua obsessão, inveja, cobiça por tudo que pertence ao Antenor #ParaísoTropical pic.twitter.com/ZBLYAK6bv0 -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) May 3, 2024